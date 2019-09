Zašto se bebe rađaju sa plavim očima, a potom promijene boju

To je povezano sa količinom melanina pri rođenju te kako se taj melanin povećava nakon rođenja, objasnio je Norman Saffra, čelnik Oftalmologije na američkom Medicinskom centru Maimonedes u Brooklynu.

Pojasnio je da je melanin pigment - što ga više imate u očima, kosi i koži, oni su tamniji. Time se, kaže, i više sunčeve svjetlosti reflektira. Male naslage melanina u šarenicama čine ih plavima, dok ih srednja količina čini zelenima ili im daje boju lješnjaka, dok zbog velike količine boja šarenice postaje smeđa.

Bebe se ne rađaju sa svim melaninom koji im je po prirodi namijenjen, tvrdi.

- Proces sazrijevanja nastavlja se nakon rađanja. Boja očiju ne formira se prije druge godine života - kaže Norman Saffra, no dodaje da to nije slučaj baš uvijek.

- Pojedinci tamnijeg pigmenta obično dobivaju bebe smeđih očiju, jer njihova novorođenčad već u startu ima više pigmenata - dodao je, a prenosi livescience.com.

- Bebe bijelaca najčešće se rađaju s tamnoplavim očima, s primjesama sive, a boja se može i nekoliko puta promijeniti do prvog rođendana. Bebe drugih rasa rađaju se sa smeđim očima, koje i ostaju takve - objasnila je pedijatrica Giovana Armano.

Pri porođaju, kad dijete dođe na svijet i odmah na jako svjetlo, potiče se proizvodnja melanina u šarenici, a to može dovesti do promjene boje. Samo mrvica melanina i dijete će imati plave oči, dodajte još malo i oči postaju sive, zelene ili boje lješnjaka.

- Pri rođenju pigmenta ima malo pa je boja svjetlija. Kako beba raste, pigmenta je sve više. Melanin je protein, a količina i vrsta zapisani su u genima. Šarenice koje sadrže veliku količinu melanina su tamnije - kaže Armano.

Do bebina šestog mjeseca boja očiju će se više puta mijenjati. Nakon toga promjene se polako stabiliziraju. Više čimbenika može utjecati na promjenu boje, uključujući lijekove i utjecaj okoliša, tako da se kod nekih ljudi boja mijenja cijeli život. No kod većine boja postaje jasna do prve godine.

- Boja očiju se najdramatičnije mijenja od 6. do 9. mjeseca, ponekad i do prvog rođendana. Tada se može točno reći koju boju će beba imati. U rijetkom broju slučajeva djeca mijenjaju boju i do treće godine - kaže Armano. Najrjeđa boja očiju je zelena i pojavljuje se u samo pet posto svjetske populacije.

Boja može iznenaditi

Velika je šansa da će dijete naslijediti boju koju imaju oba roditelja, no nije pravilo. Mogu “povući” i na bake i djedove. Ako jedan roditelj ima smeđe oči, obično će imati i dijete jer je taj gen dominantniji.

