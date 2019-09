7 najčešćih zabluda oko beba: Poslije obroka mora podrignuti

1. Treba pričekati s kupanjem dok ne otpadne pupak

Netočno: Novorođenčad možete okupati, kupaju ih i u rodilištu iako im nije otpao pupčani batrljak. On će se sasušiti i bez vaše intervencije, jer je to prirodni put cijeljenja rane. Vaša jedina obveza je kontrolirati zacjeljivanje da ne bi došlo do infekcije. Ranicu prilikom kupanja možete zaštititi gazom.

POGLEDAJTE VIDEO (O novorođenčadi):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

2. Poslije sisanja dijete mora podrignuti

Djelomice točno: Poželjno je da dijete podrigne, ali ima djece kojima to ne ide lako. Roditelji, pokušavajući pomoći, previše drmusaju dijete i samo ga dodatno uznemire. Ako dijete ne podrigne nakon desetak minuta, a zaspalo je, pustite ga.

Foto: Dreamstime

3. Uši se čiste štapićem

Netočno: Uši možete očistiti i čistom pelenom, vaticom i gazom. Nakon kupanja vaticom pokupite vodu koja je iscurila iz uha. Štapićem se ne smije ulaziti duboko u ušni kanal. Dovoljno je očistiti ono što iscuri.

4. Kamilica pomaže kad su oči krmeljave

Djelomično točno: krmeljive oči najčešće su znak infekcije. Čaj od kamilice ima blagotvoran efekt, no također može izazvatri alergijsku reakciju. Potražite savjet liječnika jer je često potrebno napraviti bris oka da bi se točno utvrdilo koja je infekcija u pitanju.

5. Ako se bebi češće krati kosa, rast će gušća

Netočno: Kosa raste iz korijena i njeno skraćivanje nema veze s gustoćom. Ona ovisi o raznim drugim faktorima i genima.

6. Bebi ne treba rezati nokte

Netočno: Nokte treba skraćivati jednom tjedno tupim škaricama. Bebama su nokti mekani i lome se, ali ako se ne odrežu, može se ogrebati.

7. Nekoliko kapi limunova soka prekida štucavicu

Netočno: Štucavica se može prekinuti na razne načine, a nikako pomoću limuna koji se svrstava u potencijalne alergene i ne daje se djeci prije prvog rođendana. Ako beba još sisa, stavite je na prsa i prestat će. Ako ne sisa, ponudite joj malo toplog čaja ili joj promijenite položaj tijela i zagrijte trbuh.