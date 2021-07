Erekcija se javlja uslijed kompleksnog rada živčanog i endokrinog sustava. U budnom stanju, kada je muškarac seksualno uzbuđen, poruka nastaje u mozgu i šalje kemijske poruke živcima koji utječu na krvne žile u penisu, dovodeći krv do njega. Krv tada postaje "zarobljena" u penisu zbog čega se on širi i raste, a to rezultira erekcijom.