Zašto se ljudi toliko boje tišine?

Neki se osjećaju neugodno kada je oko njih sve tiho, ne zato što imaju problema suočiti se sami sa sobom, već zato što su navikli na konstantne raznolike zvukove od samog rođenja

<p>Uđete u auto i upalite radio. Kad stignete kući, uključujete televizor. Na telefonu vam svira glazba dok se tuširate ili perete posuđe. Jeste li dio mnoštva ljudi na ovom svijetu koji se užasavaju tišine, koji tišinu doživljavaju kao nešto neprirodno, uznemirujuće pa čak i opasno?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Male stvari koje život čine sretnijim:</p><p>Zapitajte se kada ste zadnji put sjedili u potpunoj tišini, bez ikakvog zvuka koji bi ometao vaše misli. Većini ljudi to je praktički nemoguće postići i održati, jer okruženi smo zvukovima na koje nemamo utjecaja.</p><p>Neki ne podnose tišinu jer se tada osjećaju usamljeno dok kod drugih nedostatak zvukova pokreće lavinu tjeskobnih misli. Lakše im je uključiti radio ili televizor i tako skrenuti mislima na nešto drugo, nego se suočiti sa vlastitim strahovima, dvojbama, prazninom, usamljenošću, bijesom...</p><p>Pojedinci se osjećaju neugodno kada je oko njih sve tiho, ne zato što imaju problema suočiti se sami sa sobom, već zato što su navikli na konstantne raznolike zvukove od samog rođenja. Naime, kao društvo smo naučeni da nam nešto stalno odvlači pozornost, stalno smo okupirani nekim vanjskim podražajima.</p><p>Ipak, koliko god se činila neuobičajena i neugodna, tišina je dobra za svakog čovjeka - to je prilika sastati se na neki način sa vlastitim mislima, sa svojom nutrinom. Šutnja i tišina pružaju nam priliku biti u kontaktu sami sa sobom, razmisliti u miru o važnim životnim stvarima, dobiti bolju sliku kakve odluke donositi...</p><p>Samospoznaja, osobni razvoj i meditacija su stvari na kojima bi svaki čovjek trebao raditi. Zapamtite, samo vi možete ispuniti prazninu koju osjećate, to neće za vas napraviti ni radio niti televizor. Samo vi možete graditi put prema svojim snovima i ciljevima, prenosi <a href="https://exploringyourmind.com/why-are-we-frightened-by-silence/" target="_blank">exploringyourmind.com</a>.</p><h2>Tišina umiruje i popravlja moždane stanice</h2><p>Iako mnoge konstantne zvukove i ne čujemo jer smo navikli na njih, oni negativno djeluju na naše moždane stanice koje se zapravo nikada ne mogu odmoriti od tih poticaja. Znanstvenici kažu da sjedenje u tišini blagotvorno djeluje na ljude i popravlja štetu koju čini prevelika količina zvukova.</p><p>Kada nastupi tišina, mozak se umiri, a tada se osjećamo mirno i spokojno. Usporavanjem mozga, usporava se i naše disanje. Tišina ima odličan učinak na mozak, reparira njegove stanice i pomlađuje ga. Proces popravka štete na stanicama započinje nakon dva sata provedena u tišini. </p><p>Sjedenjem u tišini postajemo svjesniji svojeg okruženja i uspijevamo čuti zvukove koje prije nismo imali priliku, na primjer, šum vjetra, pjev ptica, šuškanje lišća, pucketanje grana... Tišina ne poboljšava samo osjet sluha, već i sva ostala osjetila. </p><p>U tišini se mozak ima priliku fokusirati na nešto bez napora i ometanja. To je vrsta fokusiranja koju u tišini radimo nesvjesno - dopuštamo našem umu da luta od jedne misli do druge.</p>