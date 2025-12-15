Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SMANJITE TENZIJE

Zašto se s partnerom svađate oko sitnica i kako to promijeniti

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Zašto se s partnerom svađate oko sitnica i kako to promijeniti
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Svađe oko sitnica često otkrivaju dublje emocionalne potrebe, a ne same nesuglasice. Prepoznavanjem pravog problema i iskrenom komunikacijom, sukobi se mogu pretvoriti u priliku za bolje razumijevanje i jačanje veze

Često mislimo da su svađe oko posuđa, čarapa na podu ili puta do restorana sitnice, ali zapravo one često otkrivaju dublje emocije i potrebe. Ono što vidimo na površini, odnosno ljutnju zbog zaboravljenih zadataka ili razbacanih stvari, samo je vrh sante leda. Ispod leži osjećaj zanemarenosti, nepoštivanja ili preopterećenosti koji tinja ispod površine odnosa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Jana (38) shvatila je zašto je i dalje sama, kaže kako taj problem imaju mnoge žene 00:57
Jana (38) shvatila je zašto je i dalje sama, kaže kako taj problem imaju mnoge žene | Video: 24sata/Video

Što se krije iza sitnica?

Kada partner zaboravi kupiti mlijeko, problem nije u mlijeku. To što zaborav simbolizira je osjećaj da nas partner ne vidi, ne cijeni ili da naši dogovori nemaju težinu i to često izaziva sukob. Kao što zastava nije samo komad tkanine, već nosi značenje ponosa i pripadnosti, tako i male radnje u vezi mogu nositi dublje emocionalno značenje.

PRIPAZITE NA ZNAKOVE Ipak nije u vama problem: 16 znakova da vaš partner iz vas izvlači samo sve najgore
Ipak nije u vama problem: 16 znakova da vaš partner iz vas izvlači samo sve najgore

Neoprano posuđe, razbacane stvari ili kašnjenje nisu samo neugodni – oni mogu izazvati osjećaj da sav teret doma ili dogovora pada na vas, da vaše vrijeme i trud nisu cijenjeni, i da vam partner ne pokazuje da ste važni. Ti mali okidači zapravo udovoljavaju ili narušavaju naše temeljne potrebe: da budemo viđeni, poštovani, slušani i sigurni.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zašto sukobi eskaliraju

Svađe oko sitnica često su maska za izražavanje nezadovoljenih potreba. Ljutnja je signal da nam nešto nedostaje, bilo konkretna pomoć u kućanstvu, bilo emocionalna potvrda ljubavi i prihvaćanja. Umjesto da izravno kažemo: “Osjećam se preopterećeno, trebam tvoju pomoć”, često izgovaramo optužbe: 'Nikad ništa ne radiš!'.

ŽENSKI SIGNALI 11 stvari koje žene rijetko kažu naglas, a žele da muškarci znaju
11 stvari koje žene rijetko kažu naglas, a žele da muškarci znaju

Naši emocionalni odgovori oblikovani su i osobnom poviješću. Ako smo kao djeca često bili zanemarivani, mali partnerov propust može izazvati snažnu reakciju. Ako smo odrasli u okruženju gdje se od nas očekivala potpuna poslušnost, čak i konstruktivna kritika može se doimati kao kontrola. Korisno je zapitati se: 'Na što me ovo podsjeća? Gdje sam se prije ovako osjećao/la?' Razumijevanje tih korijena pomaže nam reagirati svjesnije i smirenije.

Foto: Dreamstime

Kako prekinuti začarani krug

Rješavanje sukoba vještina je koja se uči. Ključ nije izbjegavati svađe, već promijeniti pristup i naučiti se boriti zajedno protiv problema, a ne jedno protiv drugoga.

Prvo prepoznajte pravi problem

Kada napetost raste, zastanite i udahnite. Kratka pauza od 15-20 minuta može pomoći da se smirite i sagledate što vas zapravo muči. Pitanja poput 'Što ova situacija stvarno simbolizira za mene?' pomažu u otkrivanju stvarnog problema.

Komunicirajte iz ranjivosti, a ne optužbe

Umjesto 'Uvijek zaboravljaš!', recite: 'Osjećam se nevažnom kada se dogovorimo oko nečega, a ti zaboraviš.' Takav pristup smanjuje obrambeni stav partnera i otvara prostor za razgovor, jer objašnjavate vlastite osjećaje, a ne samo kritizirate postupke.

BRAK IM NIJE PRIORITET Zadnji pred oltar: Ovi znakovi Zodijaka jako teško ulaze u brak
Zadnji pred oltar: Ovi znakovi Zodijaka jako teško ulaze u brak

Slušajte s namjerom razumijevanja

Ako primate prigovor, shvatite ga ozbiljno. Nemojte ga umanjivati rečenicama poput: 

'Ljutiš se zbog gluposti.' Umjesto toga, pokušajte potvrditi partnerove osjećaje: 'Razumijem da te ovo ljuti, žao mi je što sam zaboravio/la, idući put ću se potruditi. Takva reakcija često sprječava nepotrebne sate svađe i pokazuje da vam je stalo do partnera.

Foto: Dreamstime

Sitni sukobi ne moraju biti destruktivni. Oni su znak da postoji dublja potreba za povezanošću i razumijevanjem. Svaka riješena 'sitnica' prilika je da pokažete brigu i poštovanje. Pretvaranjem sukoba u otvoren razgovor o pravim problemima gradite vezu koja može izdržati ne samo razbacane čarape, već i sve životne izazove.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najveći muljatori Zodijaka: Evo tko je iskren, a tko laže čim zine
LAŽETE LI ČESTO?

Najveći muljatori Zodijaka: Evo tko je iskren, a tko laže čim zine

Svi ponekad lažu, no neki znakovi lažu više od drugih. I dok neki preferiraju biti iskreni, drugi će sve učiniti umjesto da se suoče sa istinom i vrlo lako 'muljaju'
Osvetoljubivi do bola: Pazite se ovih znakova Zodijaka jer će vas zgaziti ako im stanete na žulj
RANG LISTA

Osvetoljubivi do bola: Pazite se ovih znakova Zodijaka jer će vas zgaziti ako im stanete na žulj

U astrologiji svaki znak ima svoje specifične osobine – neki su impulzivni, drugi hladni i proračunati, a treći sve brzo zaborave i idu dalje. No, kad dođe do povrede ega i izdaje, pojedini znakovi ne zaboravljaju tako lako
Dnevni horoskop za ponedjeljak 15. prosinca: Bika nadređeni kritizira, Ribu očekuju druženja
ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za ponedjeljak 15. prosinca: Bika nadređeni kritizira, Ribu očekuju druženja

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 15. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025