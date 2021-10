Ako vam se u posljednje vrijeme čini da je vikend prošao u tren oka, niste jedini. Postojanje u kapitalističkom društvu znači da većina nas mora provesti ogroman dio svog vremena radeći kako bi platili stanarinu ili hipoteku, račune i hranu. Zbog toga se možemo osjećati poprilično 'rastegnutima', no čini se da se nešto promijenilo posljednjih mjeseci, jer sve više ljudi tvrdi da im se vikend čini kraćim nego ikad.

- Ova dva dana vikenda se čine kao tridesetominutne pauze za ručak - napisala je jedna korisnica Twittera.

Možda je to posljedica pandemije ili utjecaj ponovnog druženja nakon dužeg razdoblja, ali ovi dvodnevni vikendi jednostavno nam više ne idu na ruku.

- Izlazak iz izolacije bio je velika promjena za većinu ljudi, jer su neobične okolnosti postale nova norma za većinu - kaže Rebecca Lockwood, trenerica za psihologiju i neuro-lingvistička programiranja.

- Ukidanjem ograničenja, došlo je do promjene u životu, odnosima i rutini većine ljudi. To je prirodno stvorilo paniku, tjeskobu i neželjene emocije kod mnogih ljudi jer je uzrokovalo da se mnogi osjećaju kao da su propustili stvari tijekom izolacije, ili se sada osjećaju kao da se moraju žuriti da 'sustignu' ono što je izgubljeno - objasnila je.

Je li čudo što nam se vikendi čine kraćima nego u posljednjih 18 mjeseci?

U početku pandemije sve što smo mogli raditi bilo je ići u šetnju, gledati Netflix i pripremati hranu. Sati su se protegli i dosada je bila naša najveća briga.

Zbog toga vam se može učiniti kao da nemate dovoljno vremena za oporavak i odmor, osobito ako ste se vratili na posao i radni dani su vam sada duži nego kada ste radili od kuće.

- Kad se nađemo u svojim zonama udobnosti, većina ljudi voli ostati tamo jer je to normalno, to je rutina i smatra se sigurnim mjestom za boravak - objašnjava Rebecca.

Boravak kod kuće i stvaranje nove rutine pretvorili su se u novo normalno i u novu zonu udobnosti. Kad izađemo iz svojih zona udobnosti, to izaziva osjećaj nesigurnosti, tjeskobe i preplavljenosti. To smo svi doživjeli na početku karantene, a sada imamo obrnuti učinak.

Sarah Cannon, praktičarka psihološke dobrobiti u Living Well UK-u dodaje: 'Mnogi od nas vratili su se u ured radi posla, što je ostavilo manje vremena u tjednu nego što smo navikli tijekom lockdowna za obavljanje uobičajenih aktivnosti. Zbog toga smo pokušali uklopiti puno više ovih aktivnosti tijekom vikenda'.

Sarah dodaje da ni vrijeme ne pomaže.

- Dodatno tome, kako ulazimo u zimske mjesece, vidimo da su se i noći počele povlačiti, a dani u cjelini postaju kraći jer se u ovo doba godine smanjuje i izloženost dnevnom svjetlu. Smanjenje izloženosti dnevnom svjetlu također može utjecati na ljudski ciklus spavanja i buđenja, uzrokujući umor i osjećaj nemogućnosti da se osjećamo sposobnima nositi se sa svakodnevnim zadacima - kaže ona.

Dakle, ako se osjećate preopterećeno i iscrpljeno jer izgleda da nemate dovoljno vremena vikendom - što možete učiniti po tom pitanju?

- Nemojte osjećati potrebu žuriti s ljudima. Prošlo je neko vrijeme otkako smo mogli vidjeti svoje prijatelje i obitelj, pa bi to moglo stvoriti pojam žurbe u ponovnom viđanju ljudi svakog vikenda jer je to moguće. No, samo zato što je to moguće, ne znači da biste trebali požuriti sa što je moguće većim brojem ljudi ako vam se ne da - predlaže ona.

- Možda ćete biti jako uzbuđeni što vidite ljude, što je sjajno, međutim neće se svi tako osjećati. Predlažem da se ne žurite s planiranjem stvari ako vam to nije nešto što stvarno želite raditi. Budite svjesni svoje energije. Neki ljudi svoju energiju dobivaju iz okruženja drugih, a neki iz samoće. Budite svjesni odakle crpite energiju jer će vam to stvarno pomoći da shvatite svoj tip osobnosti i pomoći vam da izbjegnete društveno izgaranje - nastavila je.

Rebecca također sugerira da je stvaranje granica za vas zaista važno i može vam pomoći da povratite vitalno vrijeme za sebe.

- Kad znate svoj tip osobnosti i odakle crpite energiju, možete postaviti granice za sebe kako biste bili sigurni da svoju energiju punite na način koji vam najviše odgovara - kaže ona.

Kako sve više nas reagira na 'kulturu gužve' i opsjednutost društva zauzetošću, tražimo više načina da usporimo svoje živote, povratimo svoje vrijeme i ozbiljno se bavimo brigom o sebi. Ako se u ponedjeljak ujutro osjećate iscrpljeno i dezorijentirano, možda je vrijeme da odgodite svoje planove za vikend i pokušate se malo više odmoriti.

Sara savjetuje kako maksimalno iskoristiti vikend:

Dajte prioritet spavanju

Kad smo užurbani, često završavamo sve kasnije i kasnije u krevetu kako bismo tijekom dana obavili što više stvari Međutim, to dugoročno ima jako loš utjecaj na čovjeka. No, što smo odmorniji, više ćemo energije imati vikendom i tako se baviti aktivnostima koje su nam važne.

Napravite plan na temelju svojih prioriteta i onoga što vam je važno

Mnogi od nas rutinu doživljavaju kao nešto što se održava u tjednu, ali planiranje kako želimo provesti svoje slobodno vrijeme tijekom vikenda je jednako važno. Možete si ​​odrediti vrijeme za sjedenje i čitanje omiljene knjige ili izlazak s prijateljima ili obitelji.

Budite realni s vremenom koje imate. Razmislite o svojim prioritetima vezanima za viekdn i naučite odbiti ponude koje se ne slažu u vaš raspored. Međutim, zapamtite ako kažete 'ne' jednoj stvari, to znači da možete reći 'da' nečemu drugom, što može djelovati obnavljajuće i opuštajuće.

Vježbajte svjesnost

Pokušajte obratiti pozornost na sadašnji trenutak i prepoznati svoje misli i osjećaje. Ako primijetite da ste u žurbi ili se osjećate preopterećeno, zastanite, nekoliko puta duboko udahnite i usredotočite se na svoja osjetila; nešto što možete vidjeti, pomirisati, dodirnuti, čuti, a možda i okusiti.

Donošenje svijesti o sadašnjem trenutku može pomoći u smanjenju osjećaja stresa i tjeskobe te nam daje priliku da cijenimo ono što radimo u tom trenutku, piše Metro.