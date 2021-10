Preveliki unos šećera može dovesti do niza zdravstvenih problema, uključujući karijes, dijabetes i bolesti srca. Zato bi bilo dobro da unosimo što manje šećera. No, ponekad teško kontrolirati želju za šećerom, iako se na prvu to može činiti jednostavno.

Zato su stručnjaci Michael Crupain, liječnik preventivne medicine i autora najprodavanije knjige 'Što kada jesti', i Mehmeta Oza, liječnica i kardiokirurginja, otkrili zašto imamo želju za šećerom nakon jela i kako je utažiti.

1. Snaga navike

Kako se pokazalo, žudnja za šećerom često je posljedica uvjetovanja tijekom vremena. Drugim riječima, to je navika.

- Imate poticaj, ponašanje i nagradu. U slučaju žudnje za šećerom, poticaj može biti završetak večere, ponašanje je jedenje slatkiša, a nagrada je kako se osjećate - u ovom slučaju dobro - kaže dr. Crupain. Hormon za dobar osjećaj koji se oslobađa nakon uživanja u omiljenom desertu zove se dopamin, a hormon koji regulira razinu šećera u krvi zove se inzulin, objašnjava dr. Crupain.

- Kad jedemo šećer, inzulin se povećava u primitivnim dijelovima našeg mozga, što je naš put do nagrade. To uzrokuje povećanje oslobađanja dopamina, zbog čega se osjećamo dobro i pretvara naše ponašanje uzimanja šećera u naviku. Kao rezultat toga, učimo da ćemo se svaki put kad pojedemo obrok (ili nešto drugo) osjećati dobro ako nakon toga unesemo šećera - dodaje.

Rješenje: Pokušajte pronaći zdravu zamjensku naviku

Kako bi otklonili naviku pretjeranog uživanja u slatkišima nakon jela, dr. Crupain predlaže pronalaženje zdrave, zamjenske navike nakon večere kako bi 'reprogramirali mozak'.

To može biti ​​telefonski razgovor s prijateljem, gledanje omiljene emisije ili opuštajuća kupka. Također, visokokvalitetni slatkiši - bez umjetnih tvari - mogu biti jednako dobri kao i slatkiši slabije kvalitete. Na primjer, tamna čokolada sa 70 posto kakaa može zadovoljiti želju za slatkim, kaže dr. Oz.

2. Hormoni gladi

Drugi razlog žudnje za desertom može biti povezan s grelinom, hormonom gladi, kaže dr. Oz. Ako ne jedete dovoljno ili ne održavate uravnoteženu prehranu tada vaše tijelo ne oslobađa dovoljno grelina.

- Studija provedena na štakorima pokazala je da su štakori kojima nedostaje gen za grelin receptor pojeli manje slatkiša nakon punog obroka - kaže dr. Oz.

Rješenje: Pokušajte održavati zdraviju, uravnoteženu prehranu

Jedenje zdravih ugljikohidrata može pomoći. Naime, kako bi šećer u krvi bio uravnotežen, dr. Oz preporučuje unos zdrave količine proteina i hrane bogate vlaknima - to će vam dati energiju koja vam je potrebna bez skokova šećera u krvi.

- Zdravi ugljikohidrati uglavnom se sastoje od povrća poput šparoga, mahuna, gljiva, luka, rajčice i paprike - kaže dr. Oz.

Još jedan profesionalni savjet: Zbog prebrzog jedenja se nakon obroka možete osjećati manje zadovoljno, što može rezultirati željom za još više hrane i slatkiša.

3. Niska razina serotonina

Ako ste se ikada zapitali zašto nakon teškog dana uživate u sladoledu, onda znajte da je to povezano s razinom serotonina. Serotonin pomaže u regulaciji raspoloženja, pa je potpuno logično da naše tijelo žudi za njim kada smo tjeskobni, pod stresom ili depresivni.

- Poznato je da niža razina serotonina u mozgu uzrokuje žudnju za šećerom. Prehrana bogata šećerom poboljšavaju raspoloženje i ublažavaju tjeskobu - kaže dr. Oz.

Rješenje: Pronađite zdrave načine za upravljanje razinom anksioznosti i stresa

Puno je lakše to reći nego učiniti, ali upravljanje tjeskobom i stresom definitivno može pomoći u suzbijanju želje za šećerom. Prema dr. Oz, razina kortizola raste kad smo pod stresom i to može uzrokovati glad te potaknuti želju za šećerom.

Kako bi upravljali razinom stresa, dr. Oz predlaže vježbanje joge, meditaciju, slušanje glazbe ili pokušaj učenja drugih tehnika opuštanja.

4. Nedostatak sna

Kada ste se zadnji put stvarno dobro naspavali? Ako je to bilo davno, onda bi definitivno to moglo pridonijeti većoj želji za slatkim.

- Nedostatak sna povezan je s prejedanjem i s prekomjernom konzumacijom nezdrave hrane. Pokušajte spavati oko osam sati kako biste imali manju želju za slatkim poslasticama - savjetuje dr. Crupain.

Rješenje: Uspostavite rutinu prije spavanja

Ako i dalje imate problema sa spavanjem, moguće je da patite od nesanice. Zato bi bilo dobro da porazgovarate sa svojim liječnikom jer vam on može prepisati dodatne lijekove.

5. Nedostatak hranjivih tvari

Ako vam se vrti u glavi bez šećera ili imate kronično jaku želju, vrijeme je da pozovete stručnjaka jer bi to moglo ukazivati ​​na dublji problem. Možda imate neravnotežu šećera u krvi - hipoglikemiju.

No, nemojte odmah donositi zaključke: kada vašem tijelu nedostaju određeni minerali koji su uključeni u regulaciju razine inzulina, to bi također moglo utjecati na želju za slatkim.

Na primjer, kada naše tijelo ne dobiva dovoljno magnezija, imat će problema s unosom energije u stanice i žudjet ćete za šećerom jer on pomaže u podizanju razine energije.

Rješenje: Posavjetujte se s liječnikom

Bilo da se radi o lošoj prehrani ili dubljem zdravstvenom problemu, najbolje je konzultirati se sa stručnjakom. On vam može pomoći utvrditi što vam nedostaje, što vam je potrebno, te osigurati da nedostatak hranjivih tvari ne dovodi do daljnjih problema, piše Real Simple.