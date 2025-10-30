Obavijesti

DIVNO ZELENILO

Zasučite rukave! Evo koje biljke u vrt treba posaditi baš sada

Foto: ilustracija/Canva

Sadnja u listopadu znači manje štetnika, manje zalijevanja i zdravije biljke koje će se, zahvaljujući postojanoj toplini tla, ukorijeniti prije nego što zima pokaže zube

Listopad je mjesec u kojem se vrt polako umiruje, ali ni izbliza ne spava. Tlo je još toplo od ljeta, zrak svjež i čist, a jesenske kiše savršeno vlaže zemlju. Upravo ta kombinacija stvara idealne uvjete za sadnju biljaka koje vole hladnije dane i koje će, kad proljeće stigne, vaš vrt pretvoriti u šareni tepih cvjetova ili ponuditi prve ukusne plodove.

Foto: Dreamstime

U ovom prijelaznom razdoblju priroda usporava, ali vrtlar još ima mnogo posla. Sadnja u listopadu znači manje štetnika, manje zalijevanja i zdravije biljke koje će se, zahvaljujući postojanoj toplini tla, ukorijeniti prije nego što zima pokaže zube.

Cikla kao odličan izbor za jesen

Hladnije noći čine joj okus slađim i punijim, a ako ju posadite nekoliko tjedana prije prvog mraza, moći ćete ubrati plodove još prije zime. Jesenski vrt ima i prednost smanjene pojave nametnika, pa cikla raste zdravo i bujno.

Kelj je još jedan jesenski favorit. Ova otporna biljka zapravo voli niske temperature, što je hladnije, to je njegov okus blaži i ugodniji. Može se brati i zimi, a ne traži mnogo njege, što ga čini savršenim saveznikom svakog vrtlara početnika.

Spring flowering tulips kaufmanniana
Foto: Orest Lyzhechka

Lukovice za proljetni spektakl

Listopad je idealno vrijeme za sadnju češnjaka i luka. Dok je tlo još toplo, korijenje se može pravilno razviti i pripremiti za zimski odmor. Sadite pojedinačne češnjeve, vrhom prema gore, u propusno tlo i na sunčano mjesto, pa ćete u proljeće imati zdrave, mirisne glavice.

Ako želite da vas vrt dočeka u bojama kad snijeg okopni, posadite tulipane i narcise. Njihove lukovice traže hladnoću, jer se upravo u njoj stvara energija za proljetno cvjetanje. Tulipani vole suho tlo i ne podnose vlagu, dok su narcisi zahvalni i gotovo neuništivi,  pravi izbor za one koji tek počinju graditi svoj cvjetnjak.

Cvijeće kojemu hladnoća ne smeta 

Među biljkama koje unose eleganciju u kasnojesenski vrt, posebno se ističu irisi. Njihove raskošne latice i vitki listovi donose dašak profinjenosti, a najbolje uspijevaju na sunčanim položajima s dobro dreniranom zemljom. Važno je da im rizomi budu blizu površine – irisi doslovno „dišu“ svjetlost.

Za vedrinu i boju tu su uvijek maćuhice, nezaobilazne jesenske ljepotice. Njihova „lica“ razveseljavaju i kad sve drugo vene, a izvrsno podnose niže temperature. Uspijevaju i u teglama, idealne su za prozorske kutije, a ne traže mnogo sunca – zapravo, blaga sjena im više prija.

Foto: Dreamstime

Jesen koja diše život

Suprotno uvriježenom mišljenju, jesen ne znači kraj vrtne sezone. Naprotiv, listopad je vrijeme pripreme i početka novog ciklusa. Biljke posađene sada imat će dovoljno vremena da puste korijenje, da ojačaju i spremno dočekaju proljeće.

