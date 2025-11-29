Obavijesti

LEGLO BAKTERIJA

Zato vam se spužvica usmrdi: Evo gdje biste trebali držati

Piše Anja Đuranić,
Zato vam se spužvica usmrdi: Evo gdje biste trebali držati
Kuhinjske spužvice su izuzetno porozne, pune su malih rupica i vlakana gdje se bakterije mogu sakriti. Kad upijaju ostatke hrane i vodu, stvaraju idealno okruženje za njihov rast

Ako ne pripazimo, upravo ona može širiti bakterije po površinama i tanjurima. Evo zašto i kako to spriječiti.

Kuhinjske spužvice su izuzetno porozne, pune su malih rupica i vlakana gdje se bakterije mogu sakriti. Kad upijaju ostatke hrane i vodu, stvaraju idealno okruženje za njihov rast.

Studije pokazuju da u jednoj spužvici može biti milijarde bakterija, uključujući i one koje potencijalno mogu izazvati probavne smetnje.

Zašto ih ne trebamo ostavljati u sudoperu?

Ostaviti spužvicu u sudoperu znači držati je stalno vlažnom i u kontaktu s ostacima hrane i mikroorganizmima iz odvodne vode. Takvo okruženje pogoduje brzom razmnožavanju bakterija, a spužvica se brzo pretvara u izvor kontaminacije.

Sponge with bubbles in the sink.
Foto: 123RF

Kako održavati spužvicu higijenskom?

  • Redovito mijenjajte spužvice. Idealno je barem jednom tjedno.

  • Dobro isperite i ocijedite. Nakon korištenja odstranite višak vode i ostatke hrane.

  • Sušenje na zraku. Držite spužvicu na prozračnom mjestu, ne u sudoperu.

  • Povremena dezinfekcija. Možete je prati u perilici rublja na 60 °C ili kratko zagrijati u mikrovalnoj, ali pazite da bude vlažna i da se mikrovalna ne ošteti.

  • Razmotrite alternative. Četke za pranje posuđa, krpe od mikrovlakana ili biljne spužve mogu biti higijenskija opcija.

Iako spužvice olakšavaju čišćenje, one također mogu biti leglo bakterija. Pravilno održavanje i redovita zamjena ključ su za sigurnu i higijensku kuhinju. Ako želite dodatnu sigurnost, razmislite o alternativnim materijalima koji se lakše čiste i suše.

