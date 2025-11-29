Zato vam se spužvica usmrdi: Evo gdje biste trebali držati

Ako ne pripazimo, upravo ona može širiti bakterije po površinama i tanjurima. Evo zašto i kako to spriječiti.

Kuhinjske spužvice su izuzetno porozne, pune su malih rupica i vlakana gdje se bakterije mogu sakriti. Kad upijaju ostatke hrane i vodu, stvaraju idealno okruženje za njihov rast.

Studije pokazuju da u jednoj spužvici može biti milijarde bakterija, uključujući i one koje potencijalno mogu izazvati probavne smetnje.

Zašto ih ne trebamo ostavljati u sudoperu?

Ostaviti spužvicu u sudoperu znači držati je stalno vlažnom i u kontaktu s ostacima hrane i mikroorganizmima iz odvodne vode. Takvo okruženje pogoduje brzom razmnožavanju bakterija, a spužvica se brzo pretvara u izvor kontaminacije.

Kako održavati spužvicu higijenskom?

Redovito mijenjajte spužvice. Idealno je barem jednom tjedno.

Dobro isperite i ocijedite. Nakon korištenja odstranite višak vode i ostatke hrane.

Sušenje na zraku. Držite spužvicu na prozračnom mjestu, ne u sudoperu.

Povremena dezinfekcija. Možete je prati u perilici rublja na 60 °C ili kratko zagrijati u mikrovalnoj, ali pazite da bude vlažna i da se mikrovalna ne ošteti.

Razmotrite alternative. Četke za pranje posuđa, krpe od mikrovlakana ili biljne spužve mogu biti higijenskija opcija.

Iako spužvice olakšavaju čišćenje, one također mogu biti leglo bakterija. Pravilno održavanje i redovita zamjena ključ su za sigurnu i higijensku kuhinju. Ako želite dodatnu sigurnost, razmislite o alternativnim materijalima koji se lakše čiste i suše.