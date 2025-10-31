Kreativna kuhinja: Uz ovih sedam recepata od viška hrane dobit ćete super obroke!

Većina nas u tim trenucima posegne za kantom za smeće iako bi se od tih namirnica mogla napraviti prava mala gozba. Hrana koju bacamo često je još potpuno jestiva, samo zahtijeva malo mašte i pet minuta u kuhinji.

Osim što na taj način spašavamo obrok, štedimo novac. Prema nekim istraživanjima, prosječno kućanstvo godišnje baci hrane u vrijednosti od nekoliko stotina eura, a to je novac koji doslovno odlazi u smeće. Uz to, bacanje hrane povećava otpad, čime štetno utječe i na okoliš. Drugim riječima, svaki put kad spasimo komad kruha ili voća, doslovno činimo nešto dobro i za sebe i za svijet oko nas.

Dobra je vijest da za spašavanje hrane nije potrebno biti chef. Dovoljno je zaviriti u hladnjak, izvući ono što se sprema propasti i pretvoriti u nešto novo. Ovih sedam recepata dokazuje da “ostatak” može postati zvijezda na tanjuru.

1. Pita od staroga kruha i povrća iz hladnjaka

Treba vam: nekoliko kriški staroga kruha (nikako ne smije imati plijesan na sebi, takav kruh mora u smeće), 2 jajeta, mlijeko, sir (može i ostatak tvrdog sira), povrće koje imate (tikvice, paprika, rajčica).

Kako: Kruh narežite na kockice i prelijte smjesom jaja i mlijeka. Dodajte narezano povrće i sir, posolite i popaprite. Pecite 20 minuta na 200°C. Dobit ćete sočnu pitu koja podsjeća na složenac.

2. Sladoled od prezrelih banana i jogurta

Treba vam: 2–3 banane koje su potamnjele, 200 g jogurta, malo meda ili cimeta.

Kako: banane narežite i stavite u zamrzivač, a zatim ih izmiksajte s jogurtom i žlicom meda. Rezultat je kremasti i lagani sladoled koji nestaje za čas. Nitko neće pogoditi da su banane bile “za baciti”.

3. 'Bread pudding' od staroga kruha i jabuka

Treba vam: stari kruh (nekoliko kriški), 2 jabuke, 2 jajeta, 250 ml mlijeka, žlica šećera, cimet.

Kako: kruh narežite na kockice i složite u posudu za pečenje. Preko stavite narezane jabuke. Umutite jaja, mlijeko, šećer i cimet pa prelijte preko kruha i voća. Pecite 30 minuta na 180°C dok ne porumeni. Rezultat je sočan desert koji miriše na djetinjstvo i spašava ostatke.

4. Čips od kore krumpira

Treba vam: ljuske krumpira, malo maslinova ulja, sol i začini po želji (ružmarin, paprika, češnjak u prahu).

Kako: ljuske dobro operite i osušite, prelijte uljem i začinima pa pecite u pećnici na 200°C dok ne postanu hrskave. Ovo je savršena grickalica ili prilog uz ručak, a vi ste iskoristili baš sve od krumpira.

5. Fritule od kuhanoga krumpira

Treba vam: ostatak kuhanoga krumpira, jedno jaje, malo brašna, žlica jogurta, prašak za pecivo, šećer i cimet.

Kako: krumpir izgnječite i pomiješajte sa svim sastojcima dok ne dobijete gustu smjesu. Vadite hrpice žlicom i pržite u ulju dok ne porumene. Pospite šećerom u prahu i dobit ćete desert koji nitko ne bi povezao s ostatkom od jučerašnjeg ručka.

6. Umak od 'uvelih' rajčica

Treba vam: rajčice koje su izgubile svježinu, jedan luk, češnjak, maslinovo ulje, sol i papar.

Kako: na maslinovu ulju pirjajte luk i češnjak, dodajte rajčice i pustite da se raspadnu. Ulijte malo vode ili temeljca i kuhajte dok se ne zgusne. Na kraju sve smiksajte u fini umak za tjesteninu, rižu ili pizzu.

7. Fritata od jučerašnjeg povrća

Treba vam: preostalo kuhano ili pečeno povrće (tikvice, paprika, brokula, mrkva…), 3 jajeta, malo mlijeka ili vrhnja, sol i papar, sir po želji.

Kako: povrće narežite na manje komade i stavite u tavu pogodnu za pećnicu. Umutite jaja s mlijekom, začinite i prelijte preko povrća. Po želji pospite sirom. Pecite 15–20 minuta u pećnici na 180°C dok se jaja ne stegnu. Dobit ćete brz, hranjiv i sočan obrok koji spašava ostatke te traje i za sutrašnji ručak.

Hrana zaslužuje šansu do kraja

Ovih sedam recepata tek je početak; od ostataka riže možete napraviti popečke, od uvelog špinata smoothie, a od jabuka koje su omekšale savršenu pitu. Važno je promijeniti perspektivu: ostatak hrane nije smeće nego prilika.

Upravo na toj ideji nastao je projekt ‘Pojedi me do kraja’, koji podsjeća da se bacanje hrane može smanjiti pametnim navikama. Osim kod kuće, hranu možete spasiti i u restoranima. Metro i 24sata pokrenuli su akciju u kojoj možete pronaći mrežu restorana s oznakom ‘Pojedi me do kraja’ u kojima možete zatražiti pakiranje ostataka obroka za doma. Na taj način imate dodatni obrok, čuvate okoliš i štedite novac. Više informacija i savjeta pronađite na micrositeu projekta gdje možete sudjelovati i u nagradnom natječaju!