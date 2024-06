Zatvarate li prozore ljeti na cijeli dan? Evo što kaže znanost

Ljudi koji rade u uredima u zgradama građenim po principu zelene gradnje, imaju oko 61 posto bolje kognitivne rezultate u usporedbi s onima koji dan provedu u zgradama koje nisu tako građene. Na dulji rok, ti su rezultati još bolji, pokazalo je istraživanje stručnjaka iz SUNY Upstate Medical University i Laboratorija Lawrence Berkley, objavljeno u lipnju 2015. godine u National Library of Medicine.

Istraživači su okupili 24 zdrave mlade osobe i simulirali uvjete unutarnje kvalitete zraka, odnosno okoliša (IEQ) u "zelenim" i "konvencionalnim" zgradama, kako bi procijenili utjecaje na kognitivne funkcije. Studija je provedena u kontroliranom uredskom okruženju, kako bi se procijenili učinci nekoliko parametara kvalitete unutarnjeg okoliša na objektivnu mjeru kognitivne funkcije.

Koristila se i dvostruko 'slijepa provjera' – nasumična testiranja u sredini tjedna, kako bi se izbjegao učinak ponedjeljka (dolazak iz drugog okruženja) i petka (pet dana boravka u istom okolišu). Svi su sudionici bili podjednako bili izloženi uvjetima svaki dan.

Istraživanja općenito ukazuju na to da kvaliteta zraka u manjim prostorima brzo opada, a jedna od stvari koje značajno utječu na to je porast razine CO2. Tako su u jednoj studiji koja je ispitivala kvalitetu zraka u spavaćoj sobi izmjerene prosječne količine CO2 koje značajno premašuju preporučene vrijednosti. U nekim slučajevima bile su i do 75 posto veće od preporučenih vrijednosti. Vrlo je slično i s uredima, naravno.

Zbog toga stručnjaci preporučuju redovito provjetravanje prostora u kojima dulje boravimo, čak i ljeti, za velikih vrućina, bez obzira na to što time riskiramo povećanje temperature zraka u prostoru. Jedna od opcija je provjeravati tako da stvorimo uvjete propuha, otvarajući prozore na dvije strane na tri do pet minuta, što je dovoljno da svježi zrak prostruji, a da se prostorija ne zagrije previše. Druga je mogućnost da se prostor provjetri dok nitko u njemu ne boravi, nakon čega se može zatvoriti i pustiti da se ohladi.

Naravno, ako koristite klima uređaj, važno je voditi računa da ga redovito čistite te barem povremeno koristiti opciju pročišćavanja zraka, što će pomoći da zrak u prostoriji dulje vrijeme ostane kvalitetan. No, čak i u tom slučaju, prostor bi povremeno trebalo provjetriti, kažu znanstvenici.