Zavarava li me partner ili da se samo prepustim? 'Bez brige, vidim da će vas brzo zaprositi'

Hoću li uspjeti ostati u vezi s ovim čovjekom s fotografije ili me samo zavarava? Spremna sam na nešto ozbiljno, no nisam do kraja sigurna je li to pravi put zato što mi iskustvo govori da se ne smijem do kraja prepustiti osjećajima.

Zato vas molim za savjet.

Hvala.

šifra: sreća Pazin

Odgovor:

Vidim da prethodna veza nije bila dobra i zbog toga ste sad malo pod rezervom, ali nema razloga jer gospodin je vrlo fin, pozitivan, pažljiv, zna što hoće i želi u životu i ide tim putem. Ima ozbiljne namjere. Vidim obostranu ljubav i sreću.

On će vas brzo zaprositi i već do sredine godine ulazite u brak. Imat ćete i bebu, vidim obostrano zadovoljstvo i napredak na svim poljima. U iduće tri godine mnogo toga ćete realizirati i biti ispunjeni srećom. Opustite se i uživajte. Svugdje ima loših, ali i dobrih ljudi, a on spada u predobre. Javite se za nekoliko mjeseci.

