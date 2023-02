'Umorna sam od posla! Hoću li u skoroj budućnosti ići u mirovinu i vratiti se u Hrvatsku?'

Poštovani Mevludine,

Imala sam u životu mnogo pogrešaka, a za neke učinjene stvari sad mi je jako žao. Vjerovala sam lošim ljudima i promijenila bih puno toga da mogu, no to je sad nemoguće. Umorna sam od posla, a ni zdravlje mi nije najbolje. Jedino svjetlo u životu su moja djeca i unuci. Odavno, godinama, a i sad, radim u drugoj državi. Imam i nekoliko godina staža u Hrvatskoj. Zamolila bih vas da mi odgovorite imam li mogućnost u skoroj budućnosti ići u mirovinu. Hoću li dobiti mirovinu u toj državi i kod nas? Još mi, molim vas, pogledajte za zdravlje i situaciju u budućnosti. Hvala vam od srca.

šifra: baka

Foto: Alen Vuković

POGLEDAJTE SPOJ NA SLIJEPO: 'IZGLEDAŠ TOČNO ONAKO KAKO SAM TE ZAMIŠLJAO'

Odgovor:

Vrlo ste korektna žena i nema potrebe da žalite za djelima i propustima iz prošlosti. U tom ste trenutku napravili onako kako ste najbolje znali i umjeli, i sad ste tu gdje jeste. Direktni ste i otvoreni, ono što mislite to i kažete. Energični ste i vrlo odgovorni, no u prošlosti ste imali neke propuste i puno ste vjerovali drugima. No, kao što rekoh, ne trebate padati u apatiju jer i uza sve to opet ste izgradili obitelj. Djeca su vam predana, poštena, temeljita i vidim im uspjeh u životu. Također vidim da ćete se i vi stabilizirati u idućih nekoliko godina. Dobit ćete zasluženu mirovinu i biti njome zadovoljni. Bit ćete zadovoljni i povremenim poslom u inozemstvu. Jedino što vam je imunitet veoma oslabio. Vidi se da ste iscrpljeni, povremeno gubite volju i snagu, ali uz malo masaže, lagane šetnje i opuštanja vidim da ćete se oporaviti. Bit ćete dobro jer i s godinama puno toga dolazi, ali vidim da ćete izdržati i uspjeti. Ne vidim vam nikakvih većih preokupacija u idućih nekoliko godina, osobito u iduće dvije. Vidim vam uspjeh na svim poljima, aspekti su vam povoljni. Dakle, razloga za pretjeranu brigu ne vidim, bit ćete svi dobro, zdravi i uspješni. Sretno.

POGLEDAJTE SUPERSTAR VIDEO: U KOJOJ PJESMI SE SPOMINJE LJUBAV?

Najčitaniji članci