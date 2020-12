Zavirite u luksuzni bunker gdje 12 obitelji može živjeti 5 godina

Stan u bunkeru vrijedan 3 milijuna dolara ima sve resurse za život tijekom pet godina, a osim privatnog smještaja tu je zajednički bazen, teretana, knjižnica, sustav za uzgoj voća i povrća, kino dvorana, soba za sigurnost

<p>Ono što mi je 2020. pokazala je da nije loša ideja imati bunker za sudnji dan. Negdje u blizini. Za svaki slučaj. Ako kupujete bunker i imate puno novca s kojim ne znate što bi, a usput strahujete od mogućnosti pojave apokalipse, možda biste trebali crpiti inspiraciju iz ovog bunkera sjeverno od Wichite, u državi Kansas. U njemu se prodaju stanovi na cijelom katu vrijedni 3 milijuna dolara (najjeftiniji polupodovi koštaju 1,5 milijuna dolara, dok se apartmani u penthouseu mogu kupiti za 4,5 milijuna dolara).</p><p>Ne znamo točno mjesto ove podzemne zgrade otporne na sudnji dan od 20 tisuća četvornih metara, ali to ne znači da nam nedostaju drugi detalji.</p><p>Nešto što je nekada bio hladni raketni silos koji je izgradila američka vlada pretvoreno je u luksuzne apartmane. Projekt Survival Condo, koji stoji iza svega, navodi da do 75 ljudi može živjeti u bunkeru nevjerojatnih 5 godina.</p><p>I tamo biste stvarno živjeli u luksuzu. U bunkeru se nalazi sve, od trgovine mješovite robe, knjižnice do medicinskog centra i bara. Samo budite spremni platiti mjesečne naknade za udrugu stanovnika u iznosu od 5 tisuća dolara.</p><p>Bilo da se radi o globalnoj pandemiji, nuklearnoj katastrofi, majci prirodi koja baca katastrofu za katastrofom na naš način života ili financijskom kolapsu, ako imate zidove debele 9 metara i budete 15 katova pod zemljom, možete se osjećati sigurno.</p><p>Prema Business Insideru, Larry Hall kupio je raketni silos za 300 tisuća dolara davne 2008. godine i odmah počeo raditi na pretvaranju u vrhunski bunker. Hall i njegov tim potrošili su gotovo 20 milijuna dolara na projekt koji omogućava 12 obitelji da prežive čak i izravan nuklearni udar.</p><p>Bunker ima sve što biste očekivali od nečeg ovako visokog: ima 3 odvojena napajanja, 3 odvojena izvora vode, sustav filtracije vode, sustav za uzgoj, kao i hidroponsku hranu. Zvuči kao nešto iz znanstveno-fantastičnog filma, ali to je stvarnost.</p><p>Naravno, imati samo minimum stvari za preživljavanje nije način života. Zato bunker također dolazi s teretanom, bazenom, kinodvoranom, zidom za penjanje i ... čak i parkom za pse. </p><p>Hall je objasnio da su disciplina, produktivnost i zauzetost nevjerojatno važni za održavanje stvari i za mentalno zdravlje.</p><p>Hall i njegov tim rade na pretvaranju drugog raketnog silosa u bunker - bit će čak trostruko veći od ovog.</p>