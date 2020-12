Kinezi su zataškavali koronu?!

Kinezi su navodno zataškali veliko povećanje zaraženih početkom prosinca, no tvrde kako virus nije došao iz Wuhana makar se tamo prvi put pojavio, piše američki CNN

Američki CNN objavio je dosad tajne kineske dokumente iz provincije Hubei odakle je krenula pandemija korona virusa.

CNN pomoću dokumenata otkriva kako je Kina u početnim stadijima zaraze javnosti prikazivala znatno niže brojke zaraženih nego što su zaista bile. Uz to, prema dokumentima, Kinezima su trebali tjedni da potvrde zarazu kod nekih slučajeva.

Isto tako, zataškali su i ogromno povećanje zaraženih gripom početkom prosinca, upravo u toj provinciji. Na nekim mjestima bilo je čak i do 20 puta više slučajeva gripe nego godinu ranije!

Prema dokumentima, Kina je u nekim slučajevima zataškala i do polovice zaraženih. To su tisuće slučajeva koje su zatajili, a izvještaji koji su objavljivani javno gotovo se u potpunosti razlikuju od onih internih.