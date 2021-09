U subotu, 4. rujna obilježava se Svjetski dan spolnog zdravlja, čime završava ljetna kampanja 'Nema maženja bez paženja', koja se odvijala u sklopu projekta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) 'Živjeti zdravo', koji vodi prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović. U petak, 3. rujna održat će se još digitalno savjetovalište na društvenim mrežama projekta, od 11 do 14 sati, a u subotu će biti objavljene poruke i fotografije ambasadora projekta povodom Svjetskog dana spolnog zdravlja, objavio je HZJZ.

Još 2010. godine globalna organizacija koja se zalaže za promicanje najboljih praksi u području spolnog zdravlja, World Association for Sexual Health (WAS), pozvala je da se svakog 4. rujna obilježava Svjetski dan spolnog zdravlja s ciljem podizanja svijesti javnosti o spolnom zdravlju. Prvi Svjetski dan spolnog zdravlja najavljen je upečatljivom temom 'Pričajmo o tome!' (engl. ”Let’s talk about it!”) koja je označila početak višegodišnje kampanje razbijanja straha i tabua vezanih za temu spolnog zdravlja. Ovogodišnja tema je 'Spolno zdravlje u digitalnom svijetu', ističe se na stranicama HZJZ.

Unatoč velikom napretku suvremenog društva, spolno i reproduktivno zdravlje se i danas često smatra tabu temom. Tu činjenicu želimo promijeniti i uključiti cijelu populaciju u otvoreni i iskreni razgovor o spolnom i reproduktivnom zdravlju. Jedan od načina kako to možemo promijeniti je i putem digitalne tehnologije.

Digitalne tehnologije pružaju isplativ, učinkovit i vrlo pogodan komunikacijski kanal osobito za mlade. Digitalni alati posebno su učinkoviti jer su lako dostupni, smanjuju stigmu i osiguravaju povjerljivost. Istraživanja su pokazala da pružanje informacija o spolnom i reproduktivnom zdravlju putem digitalnih alata može pozitivno utjecati na unaprjeđenje znanja, smanjenje rizičnog spolnog ponašanja te veću upotrebu zdravstvenih usluga u području spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Ipak, važno je istaknuti da je digitalna tehnologija posebno učinkovita kad je osobama osigurana i laka dostupnost zdravstvenih usluga, ističe se.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana spolnog zdravlja je skretanje pozornosti svih generacija i pojedinaca, bez obzira na spolnu orijentaciju, na odgovorno spolno ponašanje kako bi se zaštitilo vlastito zdravlje, ali i zdravlje partnera. Time, ujedno, završava ljetna kampanja #NemaMaženjaBezPaženja, koja se provodila od 15. lipnja do 4. rujna, ističu u Zavodu te pozivaju sve građane da pogledaju poučnu i korisnu brošuru na tu temu, pod nazivom 'Vi imate pitanja, mi imamo odgovore'.