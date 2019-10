Završila u kolicima pa pronašla ljubav i sada putuju po svijetu

Giulia Lamarca (28) iz Turina u Italiji je prije osam godina stradala u prometnoj nesreći na motoru sa svojim tadašnjim dečkom. Od tada je u kolicima. Isprva s teško mirila sa činjenicom da više nikad neće hodati.

- Bila sam tužna zbog malih stvari. Mislila sam: 'Neću moći odlaziti kod prijateljice da gledamo filmove, osobito ako kuća nema prilaz za invalide. Bila sam prestravljena - priča Giulia, psihologinja i blogerica.

Dugo joj je trebalo da ponovo postane pozitivna, dobije smisla za humor i počne 'živjeti'.

- Znala sam da moram biti jaka zbog svoje obitelji. Ponovo sam stekla osjećaj neovisnosti, korak po korak. Počelo je s tim da mogu samostalno sjediti uspravno, a kasnije da mogu putovati po svijetu - govori Talijanka.

Kod nje je na psihoterapiju počeo dolaziti mladi student medicine Andrea, i baš kao u filmu, zaljubili su se. Isprva je bila preplašena.

- Veza s dečkom s kojim sam stradala u nesreći je loše završila. Nisam mislila da netko može voljeti djevojku u mom stanju - govori.

No, Andrea je bio u stanju. Nakon što su bili prijatelji godinu dana, napisala mu je pismo i poručila: 'Želim biti tvoja djevojka'.

- Već neko vrijeme jesi - odgovorio joj je.

Vjenčali su se u ožujku 2016. godine i od tada su zajedno posjetili 25 zemalja i više od 80 gradova.

Najljepša mjesta na kojima su bili su joj Azija i Australija. Obilazili su mjesta na koja je ona mogla ići u kolicima, a kaže kako je takvo putovanje pravi izazov.

- Srećom postoje zemlje koje paze i na invalide. Na nekim mjestima putovanje je bilo lakše od odlaska na posao svaki dan. Na primjer, puno je lakše putovati vlakom po Japanu nego šopingirati po Italiji - priča psihologinja.

Andrea je uvijek tu da pomogne. Kada dođu do mjesta koja su nedostupna za invalide, on je nosi, čak i do ledenjaka. Nada se kako će njezina priča nadahnuti ljude, osobito one u invalidskim kolicima.

- I vi možete pronaći ljubav i ostvariti sve nade i snove, unatoč fizičkim ograničenjima. Ako vam pravila po kojima ste živjeli ne odgovaraju, promijenite ih i stvorite nova. Postoji način da ponovo budete slobodni i pronađete nešto što vas čini sretnima - poručila je.

