Završni dan Spli’skog krnjevala 2026. oduševio grad

Povorkom od Hrvatskog narodnog kazališta Split, preko Marmontove do Prokurativa, započela je zadnja večer Spli’skog krnjevala 2026.
Gradom su prošetale šarene karnevalske skupine, glazbenici, plesači i vesela publika, a posebnu pozornost privukao je Krnje koji će biti spaljen tijekom večeri, ove godine na temu prekomjerne upotrebe mobitela, šaljući simboličnu poruku o modernim izazovima digitalnog svijeta.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Split je doživio završni i najsjajniji trenutak ovogodišnjeg krnjevala, povratka tradicionalnog karnevala u srcu grada pod Marjanom.
Povorka je ispunila ulice grada, a tisuće posjetitelja uživale su u šarenilu kostima, veselim plesovima i kreativnim maskama.
Vrhunac večeri bio je tradicionalni čin spaljivanja Krnje, karnevalske lutke koja simbolizira kraj sezone i “loše navike” koje ostavljamo iza sebe, u ovom slučaju upozorenje na pretjerano korištenje mobitela.
Ovaj spektakl, u kombinaciji s glazbom, plesom i svjetlosnim efektima, stvorio je nezaboravan prizor za sve okupljene.
Ova završna večer pokazala je kako se tradicija, kulturni identitet i urbana energija Splita mogu spojiti u jedinstvenu karnevalsku priču, šarenu, veselu i prožetu lokalnim duhom koji se pamti cijelu godinu.
