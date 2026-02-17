Obavijesti

SUĐENJE 'KRNJI'

Završni dan Spli’skog krnjevala 2026. oduševio grad

Povorkom od Hrvatskog narodnog kazališta Split, preko Marmontove do Prokurativa, započela je zadnja večer Spli’skog krnjevala 2026.
Split: Zadnja večer splitskog krnjevala
Gradom su prošetale šarene karnevalske skupine, glazbenici, plesači i vesela publika, a posebnu pozornost privukao je Krnje koji će biti spaljen tijekom večeri, ove godine na temu prekomjerne upotrebe mobitela, šaljući simboličnu poruku o modernim izazovima digitalnog svijeta. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
