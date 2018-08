Malu djecu treba potaknuti da kušaju nove i drugačije okuse

Djeca rano razvijaju navike hranjenja. Kad žele određenu vrstu žitarica ili grickalice između obroka, pa čak i kad kažu da im se neka hrana ne sviđa prije nego su je probali, sve su to navike, ističe Dina Rose, autorica knjige ‘It’s Not About the Broccoli: Three Habits to Teach Your Kids for a Lifetime of Healthy Eating’.

Uvidjevši vlastite greške, došla je do novih zaključaka.

- Ne tjerajte djecu da pojedu sve s tanjura, nego im dozvolite da sami odluče kad su siti. Dajte im voće i povrće između obroka.

Hranu punu šećera poput keksa dozvolite im tek kasnije, jer ako ih u ranom djetinjstvu naučite na takvu hranu, teško će promijeniti naviku. Znanstvenici predviđaju da će današnja djeca imati kraći životni vijek od svojih roditelja, upravo zato što loše hranidbene navike ne nestaju nego se pogoršavaju.

- Ako dijete ne želi jesti neku novu namirnicu, pričekajte nekoliko dana pa mu je ponovno ponudite. Nemojte ih prisiljavati, budite strpljivi – predlaže. Cilj je da djeca budu otvorena prema isprobavanju nove hrane.

- Potaknite ih da probaju nešto novo prijateljskim pristupom. Ohrabrite ih da okuse hranu, ali im recite da je ne moraju pojesti ako im se ne sviđa. Radije ih pitajte što misle o tome, kako im hrana izgleda ili miriše – ističe te dodaje kako bi im hrana trebala biti dostupna samo u vrijeme koje ste za to odredili. Navodi i tri glavne navike koje bi djeca trebala usvojiti.

- Trebaju jesti najviše svježe i zdrave hrane poput voća, povrća, piletine, mlijeka i jaja, nešto manje crvenog mesa, čokoladnog mlijeka i krekera, a samo im povremeno dozvolite brzu hranu. Potom ih naučite da isprobavaju nove vrste hrane i kako da imaju raznoliku prehranu. Poželjno je da ne jedu istu vrstu hrane dva dana zaredom. Naposljetku, naučite ih da slušaju svoje tijelo i da jedu kada su gladni i prestanu kada se zasite – savjetuje autorica.