Zbog atentata Andy Warhol se bojao ikad više otići u bolnicu

Andy Warhol, ikona pop arta, rođen je u Pittsburghu 6. kolovoza 1928. godine. Roditelji su mu bili Slovaci, a svjetski poznat postao je po slikama konzervi juhe Campbell's. U isto vrijeme shvaća da se stvara kult slavnih, pa je poput Leonarda da Vincija 20. stoljeća počeo raditi uvećane portrete popularnih ljudi svojeg doba - od Mao Ce-Tunga do Johnna Lennona i Marylin Monroe, prikazujući ih u smjelim kromatskim kontrastima.

Pokrenuo je reviju Interview i vlastitu TV postaju, a u svom ateljeu The Factory snimio je nekoliko underground filmova te objavio knjigu "POPism", u kojoj se bavi fenomenom pop arta. Na vrhuncu slave i kreativnosti život Andyja Warhola stubokom se promijenio nakon atentata koji je na njega izvršila psihički poremećena radikalna feministkinja, tada 32-godišnja Valerie Solanas. Dobila je sporednu ulogu u jednom Warholovu filmu, a onda ga je počela nagovarati da prema njezinu rukopisu snimi film. Warhol je to odbio, što ju je toliko naljutilo da je 3. lipnja 1968. godine s pištoljem ušla u njegov studio i u njega htjela isprazniti spremnik. Osim toga, nakon groznog bolničkog iskustva Warhol više nije želio ni pod koju cijenu ići u bolnicu jer se bojao da će ondje umrijeti. A onda je u veljači 1987. dobio napadaj žučnoga kamenca. Nije želio u bolnicu i čekao je do posljednjeg trenutka, dok bolovi nisu postali neizdrživi. Zbog toga se proširila upala, pa je hitno operiran, ali je idućeg jutra - 22. veljače - umro u 58. godini, od postoperativnog srčanog udara.

Filmski festival koji traje od 1932.

Italian Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ili poznatiji Venecijanski festival, najstariji je filmski festival na svijetu. Osnovao ga je grof Giuseppe Volpi 6. kolovoza 1932. godine u Hotelu Excelsior na Lidu. Do 1942. godine glavna nagrada bila je Mussolinijev kup, a nakon toga Zlatni lav, koji se dodjeljuje za najbolji film.

Festival organiziraju krajem kolovoza i početkom rujna te je među najcjenjenijima te vrste u filmskim krugovima, unatoč mnogobrojnim kritikama koje su doživljavali tijekom povijesti. Zlatnog lava za najbolji debitantski film na Venecijanskom filmskom festivalu 1981. godine osvojio je danas kultni film "Sjećaš li se Dolly Bell?". Riječ je o bosanskohercegovačkom dramskom filmu redatelja Emira Kusturice.

Oborila i muški rekord u La Mancheu

Gertrude Ederle prva je žena u povijesti koja je, 6. kolovoza 1926. godine, preplivala kanal La Manche. Amerikanka njemačkog podrijetla tad je imala samo 19 godina, no već je bila poznata jer je dvije godine prije toga na Olimpijskim igrama u Parizu osvojila tri medalje u plivačkim natjecanjima.

Trebalo joj je 14 sati, čak dva sata manje od dotadašnjeg muškog rekorda. Na engleskoj obali dočekao ju je carinik i zatražio putovnicu. Na povratku u New York kod kuće su je svečano dočekali.

