Zbog korona virusa sve više ljudi odlučilo je darovati kosu

Kako zbog globalne pandemije frizerski saloni nisu bili dostupni, mnogi su pustili kosu da raste. Ponovnim otvaranjem svih usluga, pa i frizera, višak kose su sad odlučili darovati

<p>Kao rezultat pandemije COVIDA-19 među prvim beauty trendovima je doniranje kose nakon socijalne distance, piše <a href="https://www.allure.com/story/hair-donation-rates-rise-covid-19">Allure.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Projekt Kosari prikuplja donacije kose</p><p>Ako na Instagramu ili Twitteru potražite <a href="https://www.instagram.com/explore/tags/hairdonations/">#hairdonations</a>, mogli biste se iznenaditi brojem ljudi koji objavljuju svoje fotografije iz novootvorenih frizerskih salona pokazujući kako ih šišaju uz objašnjenje da će kosu darovati humanitarnim udrugama. Kombinacija dužeg perioda u kojem nisu odlazili u frizerske salone udružena sa željom da naprave neko nesebično djelo i tako olakšaju psihički teret pandemije, mnoge je usmjerila na to da puste kosu koju će darovati.</p><p>Pokret se odrazio i na Hollywood, pa je tako u svibnju <strong>Jamie Lynn Singler </strong>sama odrezala kosu i odlučila je darovati Fondaciji beYOUtiful. No glumica je samo jedna od mnogih koji se pojavljuju na društvenim mrežama, a vijest su oduševljeno prihvatile humanitarne organizacije koje sad mogu nadoknaditi potrebu za povećanom potražnjom vlasulja.</p><h2>Potreba za donacijama</h2><p>Kad je počela pandemija, ljudi su se pitali kakva je sigurnost donacija eventualno kontaminiranih uzoraka kose, a udruge koje su ih prikupljale su se privremeno zatvorile. No tijekom vremena se pokazalo kako porozni materijal poput vlasi ne može prenijeti virus. Frizerski saloni su se opet otvorili, a imali su više klijenata nego prije pandemije.</p><p>Povećani priljev uzoraka tako će pomoći u nadoknadi izgubljenog vremena i sredstava jer je industrija kose pauzirala.<strong> Jeffrey Paul</strong>, osnivač udruge Wigs for Kids u Ohiu, kaže da je za izradu jedne vlasulje potrebno najmanje 12 tjedana. Pauza u proizvodnji znači da moraju nadoknaditi to vrijeme, ali i potražiti i više donacija jer je više klijenata kojima je potrebna perika. No vjeruje kako će to uspjeti.</p><p>- Kad su srušeni Blizanci 11. rujna, naglo je porastao broj donacija u narednim mjesecima. Vjerujem da će i ovog puta biti slična situacija - kazao je.</p><p>Wigs for Kids su primijetili porast pristiglih donacija u u usporedbi s tjednima prije socijalne izolacije za 30 posto. I druge udruge primijetile su porast, a potencijalni donatori im se javljaju na društvenim mrežama. Udruga Hair we Share iz New Yorka morala je na stranice staviti posebnu poruku sa uputama kako donirati jer su imali toliko puno upita da nisu stigli na sve odgovarati telefonski.</p><h2>Osjećaj dobrote</h2><p>Za mnoge je sudjelovanje u takvim projektima način da učine nešto dobro u svijetu koji se počeo strmoglavljivati. To je razlog i zašto je <strong>Leticia Ochman </strong>iz New Yorka odlučila puštati kosu kako bi je kasnije tijekom godine mogla donirati.</p><p>- Nisam liječnica. Imam kod kuće kćer, i osjećam da u ovom trenutku ne mogu puno pomoći ljudima. No ovo je tako lako. Sve što trebate učiniti jest prestati šišati se i lijepo se brinuti o svojoj kosi neko vrijeme. Na taj ćete način pomoći nekome da se dobro osjeća - kazala je.</p><p>Ideja da budu korisni zajednici motivirala je mnoge donore. <strong>Christina DiPaola</strong> iz Atlante je među njima.</p><p>- S obzirom na sve što se zbiva, htjela sam napraviti nešto lijepo za druge i pomoći im kako god mogu - kazala je.</p><p><strong>Ellie Rhodes</strong> iz San Francisca pomogla je dvostruko, jer je uz donaciju kose za Wigs for Kids pokrenula i prikupljanje financijskih sredstava te je uspjela prikupiti više od 23.500 kuna za Trevor Project.</p><p>Za neke druge socijalna izolacija je poslužila kao period za transformaciju.</p><p>- Tijekom ovog kaosa, željela sam učiniti neto za sebe - kazala je<strong> Esperanza Gutierrez </strong>iz Kalifornije.</p><p>Među ostalim, razlog za takvo ponašanje leži u osjećaju pojačane empatije.</p><p>- Odjednom je lako razumjeti druge u krizi i shvatiti kako se osjećaju - navodi psihijatar Zlatin Ivanov iz New Yorka. Kaže kako se je potreba ljudi da pomognu u takvim situacijama snažnija, a nije samo promjena izgleda ono što ih motivira.</p><p>- Riječ je o njihovoj percepciji svoje uloge na zemlji i stava prema krizi te želje da se osjećaju društveno korisnima i uključenima - kazao je.</p><h2>Kako darovati kosu?</h2><p>Postoji više stvari na koje treba obariti pažnju. Prije svega, raspitajte se kod udruga koje prikupljaju kosu kakva im dužina i kvaliteta kose treba. Neki, poput Wigs for Kids, ne uzimaju uzorke kraće od 20 centimetara, dok drugi zahtijevaju i puno dužu kosu. Također, neke udruge će prihvatiti i sijedu kosu, a druge pak zahtijevaju da kosa nikad nije bojana. Ako ne zadovoljavate te uvjete, potražite ustanove koje se bave čišćenjem industrijskih zagađenja tepisima od kose i krzna. Oni uzimaju uzorke različitih duljina, a jedino je važno da su uzorci u plastičnim vrećicama odrezani s glave škarama, a ne prikupljeni s poda nakon šišanja.</p><p>Mnoge udruge prihvaćaju donacije poštom izravno od darivatelja, dok svi zahtijevaju da pramenovi budu pričvršćeni gumicom. Ne trebate odrezati čitav rep u komadu, nego ga možete razdijeliti u manje pramenove. Udruge ističu da je važno da kosa bude suha. Možete potražiti i frizerske salone koji surađuju izravno s udrugama te će se oni pobrinuti za odgovarajuće uzimanje uzoraka.</p><p>Većina udruga prihvaća kosu spremljenu u vrećice te pakiranu u omotnice sa zaštitom protiv oštećenja.</p><h2>Oprezno s transformacijom</h2><p>Ako planirate veliko šišanje i promjenu izgleda, imajte na umu da to može biti uzrok tjeskobe. Pripremite se za takav zahvat kako vam ne bi bio previše stresan. Ako se šišate sami, proučite savjete kako to najbolje učiniti, a ako idete u frizerski salon, pripremite se.</p><p>- Pronađite fonografije frizure kakvu želite i ponesite ih sa sobom, a prije nego što darujete kosu, posvetite joj pojačanu skrb i njegu. To znači da je što manje treba prati, tretirati je hranjivim uljima i koristiti šešir ili kapu na suncu kako biste je zaštitili od UV oštećenja - savjetuje frizerka <strong>Sierra Kener</strong>.</p><p><strong>Jen Villarreal</strong> koja je darovala kosu iako je oboljela od COVID-a, preporučuje da kosu noću držite upletenu u pletenicu kako biste spriječili zaplitanje.</p><p>Donosi kažu da pomaže i psihička priprema. Ochman ističe da će finalna frizura biti kraća nego neposredno nakon donacije kose te se pripremite na to da će zbog oblikovanja jednostavno biti drugačije. Gutierrez kaže da joj je pomoglo i biranje odjeće koju će nositi uz novu frizuru.</p><p>Čak i uz fazu prilagodbe, svi sugovornici su istaknuli da smatraju kako je njihova donacija bila vrijedna truda.</p><p>- Gledajući kako mi stilist reže kosu imala sam osjećaj kao da ću doživjeti živčani slom, no na kraju je odličan osjećaj. Usto, ljeto je idealno za kratke frizure - zaključila je Stacy Hillen iz Austina.</p>