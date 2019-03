Riječki studenti izrađuju perike za bolesnu djecu: 'Kao prava je'

Nakon devet mjeseci otkad je u svibnju 2018. akcija "KosaRi" započela pozivom građanima da se uključe donacijom kose, dvoje djece na liječenju u Zagrebu dobilo je svoje perike. Jedna je 15-godišnja djevojka koja boluje od leukemije, a druga 11-godišnja djevojčica koja boluje od osteosarkoma i kojoj su riječki studenti osobno uručili dugačku vlasulju.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205089 / ]

- Djevojčica je bila iznenađena i sretna, rekla nam je kako ima osjećaj da ima pravu kosu. Osobno je nama osjećaj tako usrećiti nekog neopisiv. Kada smo vidjeli osmjeh na njenom licu ja sam zaplakala od sreće. Najteže je bilo skupiti financije i jedno vrijeme je bilo neizvjesno, ali evo uspjeli smo i jako smo sretni zbog toga. Želja nam je ubuduće okupiti multidisciplinaran tim ljudi koji bi ovaj projekt nadogradili i u nekim novim aspektima - objašnjava nezaustavljiva buduća liječnica Sara.

Naime, radi se o projektu pod sloganom "Vaša vlas – njima osmijeh za čas", kojim se želi osvijestiti javnost o posljedicama autoimunih i onkoloških bolesti, a koji djeluje pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. Cilj projekta je, izradom perika od prave kose, poboljšati kvalitetu života djece oboljele od raka i autoimunih bolesti te podignuti razinu svijesti o tim bolestima u zajednici grada Rijeke.

- Mi smo udruga studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci koja godišnje provodi više od 20 projekata, kongresa i edukacija, a našim najnovijim projektom "KosaRi" ciljamo na najmlađe u našoj zajednici kojima je pomoć najpotrebnija - ističu studenti i inicijatori projekta Sara Varljen i Tin Vučković.

Baza projekta je humanitarna akcija darivanja kose "Dare to share" te izrada perika za oboljelu djecu, a nju nadopunjuju četiri događaja koja za cilj imaju edukaciju građana o prevenciji, predrasudama i problemima vezanima za ta patološka stanja koja za posljedicu imaju gubitak kose.

- Želimo potaknuti ljude da se usude dati dio sebe za boljitak drugih, bilo kroz darivanje kose ili humanitarni rad. U provedbi četiriju događaja se posebno želimo fokusirati na stigmatizaciju i psihičke aspekte tih bolesti, a tim idejama doći to što većeg broja građana grada Rijeke - ističu organizatori akcije.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dodaju kako je bitno ljude senzibilizirati o autoimunim bolestima koje za posljedicu kod djece imaju gubitak kose.

- Okolina zaboravlja efekt koji to ostavlja na naše najosjetljiviju skupinu društva, djecu, i to u najbitnijim godinama njihovog razvitka i mentalne higijene. Ovim projektom vraćamo im radost i osmjeh na lice u tim teškim periodima liječenja - smatraju brižni studenti koji su do sada primili donacije kose iz raznih dijelova Hrvatske.

Uzimajući u obzir da jedna perika od umjetne kose košta od četiri do pet tisuća kuna, a ona od prave i po devedeset tisuća, njihov projekt svakako je hvale vrijedan.

- Doniranje kose je puno manji problem od same izrade, koja je vrlo skupa, a u Hrvatskoj ne postoji ni jedna firma koja to radi već tek nekoliko privatnika, što je jako teško isfinancirati - pojašnjavaju studenti, koji financijska sredstva skupljaju na razne načine od kojih je jedan Pub kviz kojeg također sami organiziraju.

Svi koji žele donirati kosu mogu se javiti u jedan od četiri riječka salona s kojima ekipa od desetak studenata surađuje, (duljina donirane kose treba biti najmanje 15 centimetara) ili se javiti na njihovoj KosaRi Facebook stranici.