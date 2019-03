'Zbog krpelja sam gubila vid na oku, bila gotovo nepokretna...'

Sezona krpelja upravo počinje. Da bi bili aktivni, trebaju im temperature više od pet stupnjeva Celzijevih u kombinaciji s više od 50 posto vlage u zraku, kaže doc. dr. sc. Marko Vucelja sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199382 / ]

Krpelj, dodaje, na čovjeka može prenijeti niz ozbiljnih bolesti. S tim se suočila i Monika iz Zagreba, koju je prije pet godina krpelj zarazio lajmskom boreliozom.

Neobjašnjiv umor

- Bio je to ožujak 2014. Radila sam u ružičnjaku i po povratku u kuću, kad sam skinula vrtne rukavice, primijetila sam krpelja na ruci. Odmah sam ga iščupala i više nisam na to obraćala pozornost - priča Monika Brlić (44) iz Zagreba.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

No dva tjedna poslije na mjestu uboda nastao je eritem (crvenilo).

- Odmah sam otišla u Kliniku ‘Fran Mihaljević’, gdje su nalazom iz krvi potvrdili boreliozu. Primila sam antibiotike i mislila da je problem riješen - kaže Monika, koja s obitelji 20 godina živi u naselju Vrapče, na podsljemenskim proplancima. Nikad nisu imali problema s krpeljima niti su ih primjećivali. Ona se nakon antibiotske terapije nije osjećala dobro.

– Stalno sam bila umorna. Na poslu mi je bilo jako naporno. Blagajnica sam u trgovini. Stalno su me boljeli mišići, osjećala sam slabost, a onda su počele i druge tegobe koje su dovele do paralize desne strane tijela. Počeo mi se gubiti vid u desnom oku i bila sam gotovo nepokretna.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204876 / Monika Brlić o krpeljima]

Tad sam bila u prvom stadiju bolesti - prepričava Monika dodajući kako su je zadržali na liječenju. Sljedećih godinu dana provela je na bolovanju. Ima troje djece. Najstarija kći danas ima 24 godine, sin 22, a najmlađa kćer šest. No tad je imala tek godinu dana.

– Nisam ništa mogla raditi jer sam se brzo umarala. Stalno me nešto boljelo, tako da su suprug i djeca preuzeli brigu o najmlađoj kćeri i kući. Nisam mogla ustati iz kreveta. Posjetila sam sve liječnike koje sam mogla i napravila sve pretrage koje su mi mogli preporučiti, no nalazi nisu ništa pokazivali - kaže i nastavlja:

Ponovno u bolnici

- Pretražujući internet javila se sumnja da bi to moglo biti povezano s borelijom od prije godinu dana. Poslala sam o svojem trošku 2016. krv u laboratorij u Sloveniji i nalaz se vratio pozitivan. Javila sam se u bolnicu. Hospitalizirali su me i četiri sam tjedna primala snažne antibiotike intravenozno, a zatim još dva tjedna doma pila antibiotike - kaže i dodaje kako joj se stanje još tijekom terapije značajno popravilo pa je mislila da je najgore iza nje.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

No nakon što se Monika oporavila fizički, javile su se nove smetnje.

– Postala sam smetena, počela sam gubiti ravnotežu, a onda su se javili napadaji zbog kojih bih padala u nesvijest. Primjerice, dok bih gledala titrajući ekran, iznenada bi mi se sve zacrnilo i srušila bih se. To je trajalo još godinu dana, sve do studenog prošle godine, kad sam u jednom tjednu imala tri napadaja. Opet sam se javila svojoj liječnici, koja me stavila na ponovljenu antibiotsku terapiju. Ustanovilo se da mi se borelija učahurila u mozgu i stvarala neurološke probleme - priča Monika.

Još je oprezna

Neurološke probleme sanirali su lijekovima protiv epilepsije pa se sad osjeća bolje. Ipak, posljedice borelioze su stalne.

- Cijelo vrijeme imam tremor u rukama, napadaji mi se mogu vratiti u svakom trenutku, a okidač za njih su fizički umor, neispavanost i stres. Pazim na prehranu i trudim se jesti što zdravije. Imala sam sreću što su moji kolege na poslu puni razumijevanja pa sam se vratila na svoje radno mjesto, a oni su uvažili specifičnosti moje bolesti i olakšali mi maksimalno. Nakon svega, bojim se za svoju obitelj. Nisam ih puštala u vrt neko vrijeme. Koristimo sve moguće repelente, a dodatno sam repelentima zaštitila i bilje u vrtu. Imam kućne ljubimce, pa i njima redovito kupujem zaštitna sredstva. Kad nakon boravka u vrtu ulazim u kuću, obavezno sa sebe skinem sve što sam nosila i ostavim vani neko vrijeme. Suočavanje s bolešću vuče vas na dno i svako novo pogoršanje podsjeća da je bolest prisutna. Nadam se da će ova faza potrajati što dulje - kaže Monika.

A Valentina Baticeli (38) iz Jalševca Nartskog kraj Zagreba prve simptome primijetila je u lani u lipnju. Vratila se s vjerničkog putovanja u Crnu Goru, gdje je spavala na otvorenom, a tri dana poslije primijetila je bljeskove pred očima i bila je jako umorna.

- Mislila sam da sam iscrpljena zbog putovanja, no umor se nastavio. Iznenada mi je počelo bljeskati pred očima, a usnica mi se spustila u lijevom kutu te se počela nekontrolirano trzati - prepričava Valentina.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Kaže da nije pronašla krpelja na sebi niti je osjetila ubod. Otišla je liječnici, koja ju je prvo poslala neurologu u KB Dubrava.

Napokon dijagnoza

- Mislili su da imam moždani udar. Liječnik mi je rekao da kod svoje doktorice opće prakse uzmem uputnice i poslao me na niz pretraga. Rekao je da je vjerojatno riječ o stresu ili umoru. No kad sam došla svojoj doktorici, rekla mi je da jako loše izgledam i izmjerila mi temperaturu 38,9. Poslala me u ‘Fran Mihaljević’, gdje su me, opet u strahu da imam moždani, poslali nazad u KB Dubrava. Sljedećih tjedan dana manje se kretala. Uglavnom je doma ležala i pila lijekove protiv bolova. Zatim je počela obilaziti liječnike.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204877 / Valentina Baticeli o krpeljima]

- Obavila sam sve pretrage na koje su me poslali, no nalazi nisu pokazivali ništa. Rekli su mi da sam vjerojatno umorna ili da sam pod stresom - kaže.

Godinu dana je trpjela simptome koji su se pogoršavali. Lani u prosincu slučajno je došla u Sarajevo. Susrela se s liječnicom koja se inače bavi lajmskom bolešću i ona ju je u razgovoru pitala zašto joj je lijeva strana tijela ukočena.

- Odgovorila sam joj da imam neke smetnje. Rekla mi je da sam, po svemu sudeći, vjerojatno njezina pacijentica. Odmahnula sam rukom, ali sam je svejedno poslušala i napravila preporučene pretrage. Liječnici su temeljem nalaza krvi i pregleda utvrdili da je doista riječ o toj bolesti. U bolnici u Sarajevu sam intravenozno primala antibiotik, a zatim ću još sljedeće dvije godine, uz prekide, antibiotike piti oralno - rekla je Valentina.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Požalila nam se da još osjeća bolove, ali zadovoljna je zato što je liječenje zaustavilo razvoj njezine bolesti. Njezina borelija se začahurila u mozgu i u središnjem živčanom sustavu. Nepovratno joj je razorila živce na lijevoj strani tijela.

Nada se najboljem

- Imam stalan tremor u lijevoj ruci i lijevoj nozi. Živci mi se više nikad neće oporaviti, no barem bolest neće napredovati. Liječnici su mi rekli da sam došla u posljednjem trenutku. Nadam se svijetloj budućnosti - kaže nam majke troje djece.

Oprez, najčešće se ‘hvataju’ za bedra, prepone i vlasište

Krpelji ne lete niti skaču. Oni se u potrazi za domaćinom kao nimfe i odrasle jedinke uspinju uz travnatu i grmoliku vegetaciju, gdje čekaju prolazak domaćina uz kojeg se primaju te na kojem će idućih nekoliko sati tražiti idealnu poziciju za ubušavanje, tj. hranjenje.

Foto: Dreamstime

To su mjesta na kojima je koža meka i vlažna ili gušće prekrivena dlakom, poput prepona, bedara, vlasišta, pazuha i slično. Proces probijanja kože domaćina nazubljenim rilcem traje oko dva sata, a bezbolan je zbog anestetskog djelovanja sline krpelja koja također pomaže boljem prianjanju uz kožu domaćina na mjestu uboda, pojasnio je dr. Marko Vucelja. Dodaje kako do prijenosa patogena dolazi u razdoblju od 24 do 48 sati od početka hranjenja. Krpelja je, napominje, nužno, bez oklijevanja i odugovlačenja, otkloniti odmah čim ga se primijeti.

Dvadeset je vrsta u Hrvatskoj i svi mogu prenijeti zarazu

U Hrvatskoj živi dvadesetak vrsta krpelja, od kojih su u kontinentalnom dijelu najučestaliji šumski ili obični krpelj te ornamentirani krpelj, odnosno u mediteranskom dijelu smeđi pseći krpelj. Svi oni mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti, pojašnjava dr. Vucelja. Zadržavaju se u sjenovitim i vlažnim šumskim područjima, na rubovima šuma, pašnjacima, livadama s višom travom te u parkovima.