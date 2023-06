Zbog loše recenzije slavni kuhar zabranio veganima ulaz u svoj restoran: 'Oni mogu odj.....'

John Mountain, slavni kuhar rođen u Velikoj Britaniji koji ima restoran Fyre u Perthu u Australiji, objavio je na Facebooku obavijest koja glasi ovako: 'Nažalost, svim je veganima sada zabranjen ulaz u Fyre (zbog mentalnih zdravstvenih razloga). Zahvaljujemo na razumijevanju. xx'

Poludio je jer se jedna veganka požalila na hranu i cijenu, a njezin komentar je zapalio internet, odnosno došlo je do prepucavanja ljudi koji jedu meso i onih koji izbjegavaju sve što je životinjskog podrijetla.

Prisjetio se kako je sve počelo

- Mlada djevojka mi se obratila i rekla da dolazi u restoran, i pitala me ima li veganskih opcija. To mi je bio jedini nedostatak. Rekao sam da ću joj ugoditi, da imamo njoke, povrće... i to je to. Te subote zaboravio sam na zahtjev te žene jer sam bio zauzet pripremama za privatnu zabavu - rekao je i priznao da 'sous chef' (njegov zamjenik u kuhinji) nije bio sretan te večeri i još ga je prekorio što mu je to zaboravio reći, za gošću veganku jer bi joj on pripremio nešto fino.

Drugi dan djevojka se požalila:

'Moja jedina opcija bilo je jelo s povrćem. Bilo je u redu, ali ne tako zasitno. I bila sam šokirana kad sam vidjela da stoji 32 dolara (skoro 30 eura)', napisala je u svojoj pritužbi putem izravne poruke na Facebooku i nastavila:

'Mislim da je u današnje vrijeme nevjerojatno važno da restorani mogu primiti sve goste, a to što vi ne možete imati stvarna jela na biljnoj bazi samo pokazuje vaše nedostatke kao kuhara. Nadam se da ću vidjeti neka poboljšanja u vašem jelovniku jer već neko vrijeme živim u Connollyju i vidjela sam mnoge restorane koji dolaze i odlaze iz te zgrade, a nijedan ne potraje. Ako ne idete u korak s vremenom, ne vjerujem da će vaš restoran biti onaj koji će potrajati.'

Ova poruka je čini se chefa Johna Mountaina baš pogodila. Najprije je napisao da su vegani i vegetarijanci 'vrlo mala manjina, posebno u sjevernom predgrađu' pa nastavio:

'Hvala na vašoj negativnoj recenziji. Slobodno podijelite svoje usr... iskustvo i veselim se što se više nećemo vidjeti. Ti i svi tvoji prijatelji vegani možete otići i uživati u svojim jelima na nekom drugom mjestu... Ako se vi lijepi vegani želite udružiti i uništiti moj posao, onda sretno, nastavite, da vidimo što moji kupci misle. Od sada je SVIM veganima zabranjen pristup mom restoranu. Hvala vam na vašoj odvratnoj recenziji i uživajte u Currambineu. Xx'.

Razvila se rasprava i ocjenjivanje na Google recenzijama, jedni ga podržavaju, drugi ne. Jedni su kliktali pet zvjezdica jer su vrlo zadovoljni, drugi jednu bez objašnjenja zašto, a njemu kao da je dosta svega. Rekao je da negativne kritike doista štete poslu.

U jednoj je recenziji netko napisao: 'U današnjem društvu potražnja za veganskim opcijama je u porastu. Pružanje veganskih opcija nije samo ključno za zadovoljavanje individualnih prehrambenih preferencija, već također predstavlja priliku za tvrtke da ciljaju na šire tržište i povećaju svoje prihode.'

Mnogi su mu počeli davati loše ocjene iako nikad nisu bili u restoranu ni kušali njegovu hranu, samo da mu napakoste.

- Evo, pogledajte, svih deset recenzija s jednom zvjezdicom - prokomentirao je i nastavio:

- Nažalost, ne brinemo previše za vegane, iako sam pristajao zadovoljiti potrebe takvih naših kupaca. Ali, te sam večeri imao veliki catering na otvorenom. Dotična veganka odlučila je biti vrlo osobna o mojim 'nesposobnostima' kao kuhara i zbog toga sam malo nepristojno odgovorio na njezin komentar - rekao je kad se smirio.

- Bože, pa svakodnevno dajem sve od sebe kako bih promijenio jelovnik da bi odgovarao zahtjevima ljudi. No, kad mi kažu da ću propasti jer ne brinem za vegane, onda smo gotovi - dodao je.

Mnogi su stali na njegovu stranu i zamjeraju pojedincima što koriste 'lažne recenzije' kako bi mu naštetili.

- Zaljubljenik sam u hranu i posebno mi se sviđa činjenica da jelovnik ne gubi prostor na veganske opcije - prokomentirao je netko.

- Pokušaji uništavanja nečije tvrtke lažnim recenzijama su odvratni, jer ne samo da nanosiš štetu vlasnicima, već i uglednim ljudima koji tamo rade i pokušavaju zaraditi za život kako bi osigurali svoje obitelji. Nadam se da možete dogovoriti uklanjanje svih ovih lažnih recenzija s Googlea - napisao je netko drugi, a prenosi Daily Mail.