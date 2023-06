Iako neki tvrde da su jako korisne, ove naprave u kuhinji vam zapravo samo smetaju

Tako influenceri na društvenim mrežama, posebice na TikToku, ističu recepte i tehnike kuhanja kao revolucionarna otkrića. Pritom su proizvodi povezani s kuhanjem dobili nevjerojatno velik prostor za reklamu. Korisnici aplikacije tako promoviraju proizvode za koje tvrde da će vaše iskustvo u kuhinji učiniti lakšim nego ikada.

No stručnjaci tvrde kako to jednostavno nije istina. Za Insider su izdvojili top pet proizvoda za koje odgovorno tvrde da ne vrijede vašeg novca.

1. Kuhalo za jaja

Iako pojedinci tvrde da viralno kuhalo za jaja pošira i kuha u bitno kraćem vremenu nego što je potrebno za kuhanje vode na štednjaku, stručnjaci se ne slažu s tim.

- Zašto ovo nisam ranije kupila - pitala se korisnica TikToka @beachgrl_gettinfit u svom videu 2022 u kojem prikazuje proizvod.

No Norah Clark, kuharica hotela i restorana, vjeruje da su kuhala za jaja, koja se obično prodaju za iznose do 30 eura, zapravo bacanje novca. Ona smatra da njihove karakteristike ne opravdavaju kupnju potpuno novog proizvoda.

- Iako se može činiti praktičnim, ne nudi nikakve značajne prednosti u odnosu na tradicionalne metode kuhanja na štednjaku. Osim toga, zauzima dragocjeni prostor na pultu i dodaje još jedan uređaj u kuhinju - kaže Clark.

2. Spiralizator

- Spiraliziranje povrća je fantastično! - napisao je korisnik TikToka @gkcookin uz video proizvoda koji povrće usitnjava u rezance

Ali Jasmine Golden, vlasnica i kuharica u Golden Truffleu, smatra da su spiralizatori precijenjeni i nedovoljno korišteni. Predmet može koštati i do 80 eura, ovisno o marki i kvaliteti modela.

- Spiralizatori su izvrsni za stvaranje jedinstvenih i zanimljivih jela poput rezanaca od tikvica ili spirala od slatkog krumpira, ali osim faktora novosti, možda neće biti vrijedni novca ako ih ne koristite često. To je vrsta proizvoda koji će vas oduševiti u prvih nekoliko upotreba, ali zatim brzo izgubite interes i više ga ne koristite. Mislim da još možete biti kreativni s receptima bez spiralizatora. Jednostavan nožić za guljenje povrća radi jednako dobro - nastavila je.

3. Električna sjeckalica za povrće

Prema ovom videu @blossoma, viralna sjeckalica za povrće ima jedan jednostavan cilj: olakšati sjeckanje.

- Slično spiralizatoru, električna sjeckalica za povrće koja nalikuje minijaturnom procesoru hrane još je jedan alat koji ima veliki potencijal da vam smeta u kuhinji - kaže Golden.

Riječ je o jeftinom alatu do 20 eura.

- Par dobrih kuhinjskih škara ili oštar nož trebali bi jednako dobro obaviti posao - kaže Golden.

4. Aparat za guljenje kukuruza

Jeftini aparati vrijednosti do 10 eura postali su popularni na TikToku prikazujući kako mogu ukloniti cijela zrna iz klipova kukuruza.

No Zahid Adnan, vlasnik restorana The Plant Bible, smatra da je to netočno.

- Mnogi kuhari tvrde da oštar nož može postići isti rezultat uz manje muke i troškova - kaže Adnan.

5. Rezač avokada

Korisnik TikTok-a @tourdelust rekao je da je rezač avokada koji uklanja koštice alat koji vam je apsolutno potreban ako volite avokado. Košta do 15 eura.

- Oštar nož i žlica mogu postići isti rezultat uz manje troškova i manje otpada - upozorio je Adnan.

Ostali alati za specifičnu hranu poput ljuštila za češnjak i dozatora tijesta za palačinke mogli bi biti bacanje novca iz istih razloga, dodao je Adnan.

- Iako se ove naprave mogu činiti praktičnima i korisnima, često zahtijevaju više vremena i truda za čišćenje i održavanje od tradicionalnih kuhinjskih alata. Kao kuhar, savjetovao bih pojedincima da se fokusiraju na ulaganje u visokokvalitetne, svestrane kuhinjske alate koji se mogu koristiti za različite namjene. Primjerice, oštar kuharski nož, izdržljiva daska za rezanje i komplet čvrstog posuđa mogu uvelike pomoći u pripremi ukusnih i zdravih obroka kod kuće - preporučio je Adnan.