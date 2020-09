Zbog njega ste sretniji, zdraviji i otporniji - zato uživajte što više

Znate onaj osjećaj kada se nakon seksa osjećate sretno i ispunjeno? Da, to je zbog endorfina, oksitocina i dopamina koji osvjetljavaju centre zadovoljstva u vašem mozgu i stvaraju osjećaj uzbuđenja

<p>Istraživači koji proučavaju seks otkrili su kako ljudi koji se više seksaju imaju manji rizik od dobivanja raka, bolesti srca i drugih bolesti. No osim što seks zadovoljava vaše osnovne potrebe isto tako vam i jača imunitet, ali i još mnoge druge stvari.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Seks je dobar iz ovih sedam razloga:</p><h2>1. Jača imunitet</h2><p>Snažan imunološki sustav u ovim vremenima važniji je no ikad. A zabavan način da poboljšate svoj bio bi da što češće koristite krevet u spavaćoj sobi, ali ne za spavanje.</p><p>Studija iz 2004. otkrila je da su ljudi koji su imali spolne odnose barem tri puta tjedno imali 30 posto više razine antitijela za borbu protiv bolesti imunoglobulina A od onih koji su se seksali dva puta ili čak manje.</p><h2>2. Osjećaj je dobar. Stvarno dobar</h2><p>Endorfini, oksitocin i dopamin osvjetljavaju centre zadovoljstva u vašem mozgu i stvaraju osjećaj uzbuđenja u trenutku seksa.</p><p>Dokazano je da redoviti seks tjera depresiju poboljšavajući vašu ukupnu sreću.</p><h2>3. Pomaže kod nesanice</h2><p>Spolni odnosi prije spavanja mogu poboljšati kvalitetu vašeg spavanja.</p><p>U muškaraca je to uzrokovano orgazmičkim oslobađanjem kemikalije nazvane prolaktin, zbog čega se odmah osjećaju opušteno i umorno. U žena, porast estrogena nakon seksa može poboljšati REM san.</p><h2>4. Drži vas sretnim i zadovoljnim</h2><p>Redovita aktivnost u spavaćoj sobi održava tonus mišića i protok krvi u vašim privatnim dijelovima, a kod žena pomaže u prirodnom podmazivanju. Zbog toga seks neće biti toliko bolan, posebno kod žena koje prolaze kroz menopauzu.</p><h2>5. Smanjuje bol</h2><p>Ne odbijajte seks jer vas boli glava. Ispostavilo se da orgazmi mogu izliječiti glavobolju, kao i menstrualne grčeve, bolove u leđima, pa čak i bol od artritisa.</p><p>Ublažavanje boli seksom posljedica je oslobađanja endorfina, prirodnog aspirina u tijelu (zbog čega vam u tom trenutku ne smetaju uobičajene bolne aktivnosti poput povlačenja kose i grebanja noktiju).</p><h2>6. Smanjuje rizik od raka prostate</h2><p>Rak prostate jedna je od najvećih prijetnji zdravlju za muškarce starije od 60 godina. Prirodan način da se to spriječi može biti više seksa.</p><p>Studija objavljena u Journal of American Medical Association otkrila je da su muškarci koji su ejakulirali najmanje 21 puta mjesečno rjeđe obolijevali od raka prostate.</p><p>Ova korist za zdravlje započinje rano, a muškarci koji se više seksaju u dvadesetim godinama su sigurniji desetljećima kasnije, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12610378/seven-ways-sex-good/" target="_blank">The Sun.</a></p>