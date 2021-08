Pritiskanje tipke za odgodu alarma, provjera poruka i e-mailova na mobilnom telefonu čim se probudite ujutro, ili rano ispijanje kave, mogli bi biti glavni uzrok za nedostatak energije tijekom dana, tvrdi dr. Karan Raj, liječnik britanskog Zavoda za javno zdravstvo iz Londona u objavi na Tik Toku, na kojem ga prati čak 4,1 milijun korisnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Odabir karijere i inteligencija povezani su s količinom sna

Karan je kirurg te predavač na Imperial Collegeu u Londonu i Sveučilištu Sunderland i uvjeren je da bilo koja od ovih navika, a pogotovo dvije ili tri u kombinaciji, mogu dovesti do toga da dan započnete loše. U videu pod nazivom 'Radite li ove stvari?', kao prvu veliku grešku koju ujutro možemo napraviti navodi naviku pritiskanja gumba za odgodu alarma na satu ili mobitelu, jer se time i vaše tijelo 'vraća' u ciklus spavanja.

To uzrokuje oslobađanje hormona koji potiču spavanje, što vas kad jednom ustanete može činiti umornima. Štoviše, dr. Raj kaže kako tijelo i do četiri sata nakon što se probudite može imati višak tih hormona.

POGLEDAJTE VIDEO: Dr. Karan Raj o lošim jutarnjim navikama

- Provjera mobitela čim se probudite također je pogrešna jutarnja rutina – kaže.

Naime, naš mozak nakon buđenja postupno prelazi iz delta stanja u theta, pa onda na alfa stanje moždanih valova. Pojednostavljeno, to znači da se budi postupno, a ako prekinete taj ciklus bacanjem pogleda na ekran mobitela, vaš će mozak odmah preskočiti u alfa fazu i prebrzo postati previše aktivan.

- Ovo stanje može vas držati preosjetljivima doslovno cijeli dan – kaže.

Kad je, pak, u pitanju ispijanje prve jutarnje kave, to bi trebalo odgoditi do iza podneva, kaže. Naime, kortizol je primarni hormon stresa koji se proizvodi u našim tijelima, a pomaže da održimo budnost i povećava razinu šećera u krvi. Naše tijelo prirodno počinje proizvoditi kortizol oko 8 ili 9 sati ujutro, pa ako u to vrijeme, ili ranije, popijemo kavu, ona neće imati željeni učinak.

- Umjesto toga, s kavom treba pričekati dok nam prirodna razina kortizola ne padne, što se događa kasnije. Ako tada popijete kavu, ona će djelovati razbuđujuće – kaže, a prenosi Daily Mail.