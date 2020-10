Zbog ovih 8 razloga hobotnice su među najčudnijim bićima

Iako će se gurmani složiti kako hobotnice na tanjuru mogu biti pravo malo čudo, istina je da da su u prirodi među najfascinantnijim bićima te posjeduju brojne talente

<p>Hobotnice su iznimno inteligentna bića koja posjeduju brojne nevjerojatne značajke, pa i to da im se krakovi mogu regenerirati po želji, piše <a href="https://www.irishexaminer.com/lifestyle/travel/arid-40066025.html">Irishexaminer</a> i donosi osam razloga zbog kojih su te životinje među najnevjerojatnijim bićima na Zemlji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Hobitnica u Kanadi napala orla</p><h2>1. Imaju najbolji sustav kamuflaže</h2><p>Hobotnice su majstori kamuflaže i mogu se neprimjetno uklopiti u bilo koji morski okoliš. Mogu mijenjati boju, koža im može promijeniti teksturu kako bi se uklopila u okoliš te mogu prilagoditi oblik bilo kojem objektu.</p><p>Mimikrijska hobotnica može imitirati ne samo krajolik nego i druge životinje. Krakove može pretvoriti u ljuske ili peraje, a uvjerljivo može imitirati rakove, meduze i čak morske puževe.</p><h2>2. U engleskom jeziku ne znaju koja je množina za hobotnice</h2><p>Engleski jezik ima čak tri riječi za množinu imenice hobotnica, no leksikografi do danas nisu ustanovili koji je izraz točan kako bi opisali više od jedne hobotnice. Merriam Webster rječnik tako tvrdi da svaki od navedenih izraza ima različitu lingvističku bazu, pa je tako octopi podrijetlom iz latinskog, octopodes iz grčkog jezika, a octopuses je anglikanizirana verzija iz 19. stoljeća.</p><h2>3. Majstori su bijega</h2><p>Pametne i s dobrim opažanjem, imaju nevjerojatnu sposobnost pobjeći iz zatočeništva koristeći najnevjerojatnije trikove. Mogu se provući kroz najmanje otvore, odvrnuti poklopac staklenke ili čak naučiti kako otvoriti vrata pritiskom na gumb.</p><h2>4. Koriste oruđa</h2><p>Korištenje oruđa je u razvoju pojedine vrste iznimno važan korak. Tu su vještinu savladali ljudi, čimpanze, dupini, morske vidre i nekoliko ptičjih vrsta. Hobotnice se u divljini štite koristeći školjke, a od kokosovog oraha znaju napraviti štit. U zatočeništvu su sposobnije i za nove rekorde, pa je tako u akvariju na Novom Zelandu hobotnica 2014. godine otvorila bočicu s lijekom u manje od minute.</p><h2>5. Seks je za hobotnice fatalan</h2><p>Kad je riječ o hobotnicama, ljubav i smrt su ista stvar. Mužjaci nakon parenja prežive mjesec ili dva, a mame hobotnice imaju još goru sudbinu. One će opsesivno štititi svoja jaja do te mjere da se više neće hraniti i na taj način će se izgladniti do smrti. Usto, kad ispuštaju jaja, organi i tkiva se razgrađuju. Znanstvenici su to 1977. godine povezali sa specifičnom žlijezdom smještenom između očiju hobotnice. Kad bi uklonili tu žlijezdu, ženke su napuštale jaja i nastavile normalan život.</p><h2>6. Imaju tri srca i plavu krv</h2><p>Od tri srca jedno šalje krv u veće organe, dok preostala dva krvlju opskrbljuju škrge. Srce koje opskrbljuje organe prestaje raditi dok hobotnica pliva, pa je to možda razlog što izbjegavaju plivanje i radije šeću po morskom dnu. Krv im je plava jer sadrži protein hemocijanin koji prenosi kisik kao i ljudski hemoglobin, a umjesto željeza sadržava bakar.</p><h2>7. Živjele su prije dinosaura</h2><p>Najstariji fosil hobotnice pripada vrsti pohlsepia staroj 296 milijuna godina, prije dinosaura. Fosil nalikuje frizbiju, no pažljivim promatranjem mogu se uočiti krakovi i spremnik s tintom.</p><h2>8. Simpatične su</h2><p>Iako imaju osam krakova i načelno su ljigave, postoji najmanje nekoliko vrsta koje mogu izazvati uzdah divljenja. Tako je Dumbo hobotnica zbog sličnosti ime dobila po poznatom Disneyevom sloniću, a sićušna narančasta hobotnica osvaja već na prvi pogled do te mjere da su je znanstvenici htjeli nazvati opisthoteuthis adorabilis.</p>