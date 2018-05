Izvanzemaljci su među nama? 'Mislimo da su to hobotnice...'

Skupina znanstvenika objavila je rad u kojem tvrde da bi hobotnice zapravo mogle biti izvanzemaljci koje su na Zemlju donijeli meteori. Rad su objavili u časopisu Progress in Biophysics and Molecular Biology, a u njemu se bave pitanjem nastanka života na Zemlji.

Tako sugeriraju da je za kambrijsku eksploziju, odnosno naglu pojavu višestaničnih organizama prije 540 milijuna godina, zaslužna izvanzemaljska intervencija.

Oni predlažu ideju da su izvanzemaljski virusi stigli na Zemlju na ledenom meteoru i zarazili primitivne lignje koje su se potom razvile u hobotnice. S druge strane, predlažu i teoriju da su oplođena jajašca hobotnice ili lignje na Zemlju stigla na nekom od meteora koji su bombardirali naš planet. U oba slučaja radi se o još jednom pogledu na teoriju panspermije koja sugerira da je sjeme života na Zemlju donijela svemirska prašina ili asteroidi koji su pogodili Zemlju.

Are octopuses aliens from outer space? This peer-reviewed article by 33 scientists argues that the octopus genome is too complex to have evolved naturally on earth and therefore that octopuses probably came...from space https://t.co/R7qE77AGrJ pic.twitter.com/vgDC5vgDz6 — Nick Kapur (@nick_kapur) May 17, 2018

Pogledamo li same hobotnice i njihov bizaran izgled, nije teško zamisliti da su potekle na nekom dalekom planetu. One su mekušci koje karakterizira i razvijena inteligencija, a imaju i kompleksan živčani sustav. Autori studije navode to, ali i njihove oči, fleksibilna tijela i mogućnost kamuflaže kao dokaze u prilog izvanzemaljskim korijenima.

Ističu da su se te karakteristike pojavile tako brzo da je moguće sugerirati da se čini kao da su ih posudili iz daleke evolucijske budućnosti ili iz svemira.

Okay, finally found some time to read the 'Octopus are aliens' paper and wow. This figure is everything. Here's where they jump the octopus. No #justice4cephalopods here. #Cephalopods https://t.co/lEdEi8jlI1 pic.twitter.com/xirzU8QPDE — Mark Carnall (@mark_carnall) May 15, 2018

No, brojni su znanstvenici dočekali ovaj rad puni kritika zbog brojnih problema s onime što se navodi. Mark Carnall s Oxforda u seriji tvitova je istaknuo da niti jedan od autora rada nije zoolog, prenosi Independent. Isto tako, autori navode tajanstveni genom hobotnica, no on je otkriven još prije tri godine. Štoviše, geni hobotnice govore da se uklapa u općeprihvaćenu teoriju evolucije života na Zemlji te nije bilo potrebe za izvanzemaljskom intervencijom.

Znanstvenici vjeruju kako su se hobotnice i lignje genetski razdvojile prije 135 milijuna godina.

Karin Moelling sa Instituta Max Planck također kaže da se ovaj rad ne treba shvaćati ozbiljno jer nema dokaza za te tvrdnje.