Nema boljeg osjećaja od toga kada uđete u svoj dom koji prekrasno miriše da čak ne morate niti zapaliti mirisnu svijeću. Ono na što najviše morate računati pri odabiru sobne biljke aromatičnog mirisa je količina potrebne svjetlosti. Što se više svjetlosti primi, to će bolje mirisati.

Ovih pet aromatičnih sobnih biljki oduševit će vas svojim mirisom:

1. Kumkvat

Kumkvat je manje zimzeleno stablo ili grm, slatko-kiselih plodova koje podsjećaju na minijaturne naranče. Jednostavnog je uzgoja, ističe se svojom dekorativnošću, ali i nutritivnom kvalitetom plodova.

Kumkvatu je potrebno osigurati redovito zalijevanje. Supstrat ne smije biti prevlažan.

Kumkvat koji se uzgaja u posudama ostvaruje nižu visinu, oko 1,5 do 2 metra. Listovi su jednostavni i lancetasti, dok su cvjetovi nježni, bijeli i mirisni. Cvatnja je krajem proljeća do ranog ljeta. Samooplodna je biljna vrsta, pa je dovoljna samo jedna sadnica za stvaranje plodova.

Predlaže se uzgoj kumkvata u posudama u hladnijim područjima, dok u toplijim krajevima može prezimiti na otvorenom. U slučaju hladnijeg vremena, može ga se prekriti zaštitnim materijalom. Pogoduju mu visoke ljetne temperature, između 26 i 38°C. Najbolje uspijeva na osunčanom mjestu, ali može tolerirati i polusjenu.

2. Narančasti jasmin

Iako nije citrus, narančasti jasmin ima nevjerojatno mirisne cvjetove, slične citrusima, i potrebno mu je orezivanje kako bi bilo malo i kompaktno. Narančasti jasmin poznat je i pod nazivom China Box, Mock Orange, jessamine Orange i pripada obitelji Rutaceae ili Rue. Mirisni cvjetovi naranče, zvonoliki, ističu se naspram zimzelenih tamnozelenih listova koji su napravljeni od tri do devet letaka.

Ima primamljiv miris zbog kojeg se uzgaja u tropskim i suptropskim krajevima.

Izdržljiv je grm i treba mu lagano do umjereno zalijevanje. Hranjenje se preporučuje svakih 20 do 30 dana od ranog proljeća do sredine jeseni, s pauzom od mjesec dana sredinom ljeta.

3. Noćni jasmin

Ova biljka savršeno miriše, ali samo noću, kada se otvore njegovi cvjetovi.

Tijekom ljeta, od lipnja do listopada, oblikuju se cjevasti, kremasto bijeli cvjetovi, sjedinjeni u grozdove i ostaju zatvoreni cijeli dan. Tijekom noćnog cvjetanja, miris ovih cvjetova privlači insekte oprašivače.

Noćni jasmin uspijevat će na toplom, sunčanom mjestu u dubokom, plodnom i dobro dreniranom tlu.

Noćni jasmin treba redovito i izdašno zalijevati tijekom razdoblja vrućine i suše. Zimi zalijevanje treba razmaknuti.

Obrezivanje se može obaviti krajem zime, oko veljače-ožujka, ako grm izgubi sjaj, tako da stvara lijepi okvir. Dobro podnosi na primjer da ga se posiječe za trećinu, to pospješuje njegovo cvjetanje.

4. Kubanski origano

Ova biljka će dati najbolji miris ako je protrljate rukom ili je postavite blizu prozora.

Često se uzgaja kao kućna biljka, ali može uspjeti na otvorenom u područjima tople sezone ili ljeti. Listovi sadrže ulja koja se mogu koristiti za kuhanje. Okusi kubanskog origana kažu da su mnogo jači od grčkog origana, biljke koja se najčešće koristi za aromatiziranje pizza i drugih mediteranskih jela.

Listovi su sivkastozelene boje i sitno dlakavi, a na rubovima su nazubljeni. Cvijeće može biti bijelo, ružičasto ili u boji lavande.

Kubanski origano najveći dio svog rasta raste u proljeće i ljeto i preferira vruće i suhe uvjete. To, međutim, ne znači da ne treba vodu. Biljci je potrebno redovito navodnjavanje, ali ne može preživjeti dosljedno vlažno korijenje, što drenažu čini posebno važnom.

5. Voštani cvijet

Svoje mjesto među cvjetovima koji su i otporni i prekrasni ima i voštani cvijet ili Hoja (Hoya Carnosa). Radi se o biljci koja od vas neće tražiti previše pažnje.

Ova zimzelena biljka prepoznatljiva je po zadebljanim, mesnatim listovima koji su obično dugi pet do osam centimetara i cvjetovima zvjezdastog oblika koji su bijele boje s izraženom crvenom točkom u sredini.

Biljka cvate od svibnja do jeseni, a karakterizira ju i lijep miris koji podsjeća na miris meda. Hoja voli svijetla i topla mjesta, ali ne i izravnu sunčevu svjetlost. U hladnijim i tamnijim zimskim mjesecima dobro joj je osigurati mjesto sa što više svjetla. Naime, svjetlo joj je potrebno kako bi procvjetala. Rasti će i u sjeni, ali tada ne očekujte da procvjeta. Inače, što je biljka starija to će obilnije cvjetati, piše Real Simple.