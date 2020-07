Čak 95 posto stručnjaka upozorava na ove greške u životopisu

Pripazite s koje adrese elektroničke pošte šaljete prijavu za posao, ne zaboravite link na svoj Linkedin profil i pazite kako ste uredili online životopis - ključne riječi su vrlo važne

<p>Prema istraživanju koje je nedavno proveo ResumeLab, postoji niz pogrešaka koje možete napraviti sa životopisom, a koje mogu utjecati na to hoće li ga poslodavci uopće uzeti u obzir. Profesionalni savjetnici za karijeru izdvojili su neke od njih. Dakle, evo gdje često griješimo kod sastavljanja i slanja životopisa: </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Morao prekinuti karijeru zbog hepatitisa</p><h2>Neprofesionalna adresa e-pošte</h2><p>Ako šaljete ponudu za posao s e-maila 'gamer93@yahoo.com', zapitajte se što to govori o vašoj profesionalnosti? Vaš internetski profil je zapravo 'odijelo' koje poslodavac najprije vidi kad se susretne s vašom prijavom. </p><p>Na tržištu rada na kojem postoji velika konkurencija, velike su šanse da će vaša prijava biti diskvalificirana zbog takve greške i prije nego je pogledaju. Zato prijavu radije šaljite s adrese koja održava više profesionalnosti, ili barem djeluje suzdržanije. </p><h2>Niste uključili 'prave' ključne riječi</h2><p>Uvrstite ključne riječi za pretraživanje u vaš životopis na LinkedInu.</p><p>Možete učiti od najboljih: Pretražite, na primjer, na LinkedInu životopise koji su najbolje rangirani prema pojmovima koji su važni u vašoj profesiji, pa ćete vidjeti koji su profili najbolje rangirani. Koristite te riječi. Osim toga, razmislite koje ključne riječi odgovaraju vašem podrijetlu i iskustvu, koje bi riječi mogle bolje ukazivati na vaše ciljeve u karijeri i pomoći da budete zapaženiji na mreži?</p><h2>Ne pretjerujte s ključnim riječima i detaljima</h2><p>Preopterećenje životopisa ključnim riječima nešto je što 86 posto stručnjaka navodi kao veliku pogrešku. Previše ključnih riječi čini da vaš životopis izgleda lažno ili prenapuhano. Zato pripazite na ravnotežu između sadržaja i ključnih poveznica. Jednostavno: Pišite kao da govorite. Naučite iskoristiti narativ koji je intrigantan, a da nije previše detaljan ili zatrpan ključnim riječima, prenosi <a href="https://www.forbes.com/sites/chriswestfall/2020/07/17/how-to-write-a-great-resume-avoid-the-mistake-that-95-of-experts-wont-tolerate/#67e88ecf225a">Forbes.</a> </p><h2>Ne zaboravite svoj LinkedIn profil</h2><p>Čak 95 posto stručnjaka kao veliku grešku ističe izostavljanje LinkedIn profila. Za mnoga radna mjesta u tvrtkama potrebne su samo dvije stvari: adresa e-pošte i LinkedIn profila. Fizička adresa često uopće nije bitna, pogotovo sada kad se radi na daljinu. Oni koji traže zaposlenika ili žele ponuditi suradnju na LinkedInu žele jasno vidjeti što nudite. Tu URL adresu morate uključiti u svoj životopis. </p><h2>Diploma je manje važna nego iskustvo, ali...</h2><p>Diplome i iskustvo ne gledaju se toliko ako imate više od pet godina iskustva, kaže 90 posto stručnjaka. Ipak: Ako imate sjajne ocjene na diplomskom, ili ste primili neku akademsku nagradu, to bi moglo biti važno, bez obzira na to koliko je vremena prošlo od diplome. No, što više vremena od studija prođe, to će biti manje važno. </p><p>Ukratko, razvoj snažnog osobnog brenda prvi je korak prema tome da pronađete posao, pogotovo što istraživanja pokazuju da bismo još neko vrijeme mogli raditi na daljinu. Baš zbog toga treba imati jasan i kvalitetan životopis te LinkedIn profil koji odražava vaše vještine, talente i osobine. </p><p>Cilj osobnog brandinga je da stvorite dojam zbog kojega će vas pozvati na razgovor, i postaviti vam dodatna pitanje, pa je dobro učiniti sve što možete da prvo pitanje ne bude: 'Imate li vi profil na LinkedInu?'. </p>