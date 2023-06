Zbog ovih sedam navika nikad nećete imati dovoljno novca

1. Ne slušate savjete onih koji su bili u vašoj koži

Mnogi će govoriti da su bankrotirali, a zatim će ignorirati svaki savjet koji im ponudi netko tko je bio na njihovom mjestu. Umjesto da prvo porade na osnovama kao što su krov nad glavom i hrana, oni razmišljaju o nekim drugim stvarima te najčešće ne vide kako im određeni način razmišljanja šteti. 'Ideja od milijun dolara' može uspjeti, ali samo ako prvo pokrijete svoje osnove.

2. Odbijate zatražiti pomoć

Nema ništa loše u ponosu, ali morate shvatiti da nitko ne može sve sam i važno je shvatiti da imate slabosti ili kada ste stjerani u kut. Oholost šteti vama u krajnjoj liniji na više načina. 'Švorc pojedinci' često ili odbijaju primiti pomoć od onih koji im mogu pomoći ili odbijaju tražiti savjet od drugih koji imaju sličan problem.

Mnogi odbijaju zatražiti utočište od socijalnih službi, kao i što mnogi nemaju pojma što rade i odbijaju pomoć stručnjaka. Zatražite pomoć od onih koji vam žele i mogu pomoći. Prestanite biti ponosni.

3. Kupujete skupe stvari kako biste impresionirali one kojima nije stalo do vas

Mnogi su žrtve navedenog. Žude dokazivati drugima da imaju 'status' i da nešto znače. Do određene točke osjećaju da je to normalno ljudsko ponašanje. No, ta navika je i dalje jedna od najvećih prepreka. Nažalost, to je jedno od najkontroverznijih pitanja koje postoje u društvu. Sklonost ka kupovanju beskorisnih stvari samo zato što će ih to učiniti dijelom gomile kojoj žele pripadati može biti financijski pogubno. Pravi ljudi, odnosno prijatelji ne mare za to koju odjeću nosite, koji auto vozite i kakve tenisice imate. Problem je što svi dobivaju te poruke da su luksuzne stvari važne. To je dio marketinga. Morate se podsjetiti da niste ovdje da impresionirate snobove. Snobovi ne bi trebali biti oni koje želite u svom životu.

4. I dalje se oslanjate na posao za svoj prihod

Ne dopustite drugima da vam govore što možete, a što ne možete postići. Sve dok vam je dopušteno i imate stručnost, idite svojim putem i napravite vlastiti posao.

5. Ostavljate prilike na stolu ili ih aktivno odbijate tražiti

Zaista se ovo događa mnogo češće nego što mislite. Obično dotična osoba očekuje da će im nevjerojatna pozicija pasti u krilo - nije potreban nikakav rad s njihove strane. U svakom slučaju, ostavljanje dobre prilike ili nedostatak potrage za nečim ostavit će vas u dubokom problemu.

6. Družite se s pojedincima koji vas iskorištavaju

Vjerovali ili ne, druženje s onima koji se prema vama loše ponašaju jedan je od najvećih pokazatelja bogatstva. Oni koji vas iskorištavaju za novac neće biti tamo kada istog bude nedostajalo, niti će vam pomoći da to popravite. Izbacite iz svog života one koji vas ne uzdižu. To će vam se isplatiti u budućnosti.

7. Ne gledate na pasivni prihod

Novac možete zarađivati dok 'spavate'. Do pasivnog prihoda možete doći tako što možete uložite ili napraviti proizvode koji se mogu nastaviti prodavati. Postoji mnogo načina da se to dogodi. Odaberite više od jednog. U stvaranju sadržaja, primjerice, sadržaj nastavlja zarađivati dugo nakon što ga napravite. To je pasivni prihod. Što se tiče nekretnina, kuća za iznajmljivanje zaradit će novac. Što više ulažete u stvari koje vam donose novac, bit ćete sretniji kasnije u životu - a to je nešto na što možete računati, donosi YourTango.