Evo kako pronaći posao iz snova

Tijekom kriznih vremena rijetki razmišljaju o toksičnim radnim mjestima, lošim šefovima ili povišicama koje su zaslužili jer strahuju hoće li zadržati posao. No prioriteti se mijenjaju s vremenom, pa tako mnogi preispituju odnose, životne situacije i radna mjesta. Neki preispitivanjem shvaćaju da više ne mogu podnijeti određene situacije ili ljude te da je vrijeme da potraže novi posao.

Postoji više načina kako doći do odgovarajućeg radnog mjesta, a redovito praćenje oglasa definitivno nije na ovoj listi koju su sastavili stručnjaci CareerContesse.

Kako pronaći posao online

Davno su prošli dani kada ste crvenom tintom zaokruživali oglase za posao u novinama. Danas se sve odvija na internetu, pa i ponuda ili potražnja poslova. Traženje posla na internetu istovremeno može biti vrlo lagano, ili pak vrlo teško, no definitivno se ne treba ograničiti samo na ovu opciju. Imajte na umu da mnogi servisi i online platforme za traženje posla u svoje baze podataka šalju vaš životopis istovremeno ga dijeleći sa kadrovskim službama pojedinih poduzeća.

Kad izračunate da prosječno traženje posla može potrajati i do pet mjeseci, pazite da prilagodite sadržaj životopisa kako bi bio dovoljno kratak i zanimljiv. Traženje novog posla nalik je selidbi. Riječ je o velikoj životnoj promjeni koja uključuje puno pakiranja i raspakiravanja, no kad to konačno završite, iskustvo više nikad ne želite ponoviti. Ili barem ne u neko skorije vrijeme. Trik kojim ćete olakšati postupak jest da sve pripremite unaprijed i na vrijeme te uvijek imate pri ruci ažuriran životopis i motivacijsko pismo.

Velika pogreška onih koji traže posao, pogotovo kada su iscrpljeni trenutnim poslom, jest da se prijavljuju na sve oglase koje vide. Ovakav pristup gubi vaše vrijeme, kao i vrijeme potencijalnih poslodavaca. Argument da po zakonu velikih brojeva u velikoj količini prijava jedna mora biti ona prava, nalik je argumentu kojim lokalni serijski preljubnik obrazlaže broj ljubavnica koje je imao. Dakle, prijavljujte se samo za poslove koje želite dobiti, u tvrtkama u kojima zaista želite raditi. Napravite temeljito istraživanje o budućem poslodavcu. Pregledajte svoje LinkedIn veze kako biste utvrdili poznajete li nekoga tko već radi ondje.

Trik: Pristup tvrtki na prvom mjestu

Umjesto da tražite novo radno mjesto i prijavljujete se za sve što vam se pojavi, usavršite se na tvrtkama koje odgovaraju vašim interesima, vašim vještinama i vašim vrijednostima. Idite izravno na web stranice tvrtke za koju ste zainteresirani i potražite njihove oglase o tome koga trenutačno zapošljavaju. Ovdje možete pronaći oglase za radna mjesta koja nisu popularna na većim stranicama za traženje poslova ili čak takav oglas ondje nisu ni objavili!

Također možete postaviti upozorenja o željenim poslovima na velikim stranicama za zapošljavanje. Jednostavno stvorite upozorenje s nazivom tvrtke i primite obavijest kad god ima slobodnih radnih mjesta. Napravite svoj uži izbor određenih tvrtki i otključajte potencijalno skriveno tržište rada razmatranjem uloga za koje niste ni znali da vam savršeno odgovaraju!

Trik: Prilagodite životopis

Trik za pobjedu leži u samom opisu posla. Prilikom prijave za određeno radno mjesto, pogledajte opis posla. Na primjer, ako se u zahtjevima spominje tečno znanje japanskog jezika, pobrinite se da u vašem životopisu i motivacijskom pismu stoji da doista tečno govorite japanski. Čitajući oglas, potražite ključne riječi. Prilagodite svoju prijavu tako da istakne vještine koje poslodavac traži. Vaša će prijava sigurno biti podijeljena s voditeljem zapošljavanja ako ste upotrijebili odgovarajuće ključne riječi u svojim prijavnim materijalima.

Kako pronaći posao preko poznanstva

Istraživanja su pokazala da se 70 do 85 posto radnih mjesta popunjava nekim od načina umrežavanja. Zapošljavanje je skup i dugotrajan proces za svaku tvrtku. Pronalaženje kvalificiranog kandidata koji je već povezan s trenutačnim zaposlenikom atraktivna je opcija zapošljavanja. Ovo je također situacija u kojoj internet ima nedostataka. Naime, ako kandidat pokušava provesti slabo vidljivu pretragu poslova, aktiviranje cijele njegove društvene mreže bit će vrlo teško.

Trik: Iskoristite poznanstva

Svaka društvena platforma ima neku varijaciju privatnih poruka. Samo naprijed i pošaljite poruku prijateljima koji rade u vašoj tvrtki iz snova ili nazovite bivšeg cimera koji poznaje nekoga tko poznaje čovjeka koji radi ondje. Tko zna? Mogli biste dobiti uvid u prilike za posao koje još niste ni razmatrali.

Svatko je morao napustiti zonu komfora kako bi tražio male usluge prilikom traženja posla i ljudi su toga uglavnom svjesni. Dakle, čak i ako se obraćate površnom poznaniku, iskoristite činjenicu da nije riječ o potpunom neznancu i obratite mu se. Pronađite društvenu mrežu na kojoj je vaš kontakt najaktivniji i nemojte se bojati javiti mu se.

Kada sastavljate poruku kojom ga molite za preporuku, savjet ili informaciju, budite konkretni, osobni i ljubazni. Bez obzira može li vam kontakt pomoći ili ne, uvijek završite riječima zahvale.

Ako vas ova vrsta hladnog kontakta izluđuje, ne brinite jer nemate što izgubiti.

Kako pronaći posao u novom gradu

Dojadila vam je sredina u kojoj živite ili vas pak više privlače drugi gradovi? Imajte na umu da traženje posla u novom gradu donosi razne izazove. Većina tvrtki će unutar aplikacije priopćiti jesu li otvoreni za dislocirano radno mjesto, rad od kuće ili pak žele zaposlenika u svom uredu. No i unatoč tome ponekad je pronalaženje posla ipak komplicirano.

Trik: Budite iskreni u vezi s preseljenjem

Potencijalnom poslodavcu iskreno objasnite situaciju. Ako još nemate stalnu adresu, navedite adresu prijatelja ili rođaka u tom gradu koji vam mogu dostaviti poštu u slučaju hitnih situacija. Ako nemate tu mogućnost, ne izmišljajte. Iako s lokalnom adresom imate više šanse za dobivanje posla, ne želite biti neiskreni. Ako potencijalni poslodavac otkrije da ne živite u tom gradu, otvarate prostor za nepovjerenje. Ovo je stoga naizgled očit savjet, ali evo ga svejedno: budite pošteni u procesu prijave. Ako možete odsjesti kod rođaka ili prijatelja, recite potencijalnom poslodavcu da je navedena adresa kratkoročna i da ozbiljno razmišljate o trajnom preseljenju nakon zaposlenja.

Kako pronaći posao u novoj struci

Pronalaženje posla u novom zanimanju je zastrašujući, ali uzbudljiv proces. Ako ste ikada poznavali nekoga tko je u prošlosti promijenio karijeru, onda znate da je to realna mogućnost.

No to se ne može riješiti u jednom danu. Malo je vjerojatno da ćete do kraja tjedna od stručnjaka za društvene mreže postati dermatolog, ali možete poduzeti korake kako biste pokrenuli tu promjenu. Ako ste dovoljno motivirani da ih potražite, postoje resursi za učenje o osnovama zapošljavanja nekih od najbolje plaćenih poslova.

Trik: Iskoristite mogućnost honorarnog rada

Nije svatko u poziciji podnijeti značajno smanjenje plaće kako bi u novu tvrtku ušao kao zaposlenik na početnoj razini. No novu profesiju možete usavršavati u slobodno vrijeme. Ako ste računovođa koji radi od 9 do 17 sati i sanja o karijeri slikara, to nije nemoguće postići. Različite stranice i mreže nude mogućnost honorarnih angažmana, i to možda baš u područjima koja vas zanimaju. Stoga nakon radnog vremene svoje slobodno vrijeme posvetite stvaranju druge karijere. Negdje morate početi, pa ne omalovažavajte manje poslove koji mogu u konačnici voditi do ozbiljnog širenja posla i stvaranja nove karijere.

Trik: Dobro motivacijsko pismo

Budite vrlo iskreni u procesu intervjua unutar nove industrije. Svaki pametan poslodavac prepoznat će da strast i odlučnost zaposlenika mogu nadvladati dugogodišnje iskustvo. Kada se prijavljujete za posao u novoj industriji, u motivacijskom pismo opišite put kroz novu karijeru. Iskoristite vrijeme i prostor kako biste ilustrirali zašto vaše iskustvo izgleda drugačije od onoga ostalih kandidata. Rijetko koji poslodavac ima priliku pročitati zanimljivu priču kandidata. Nikada nije kasno za promjenu. Suvremeni zaposlenik će raditi otprilike pet desetljeća prije odlaska u mirovinu. Pobrinite se da te godine budu što sretnije i ispunjenije.

Trik: Naučite nove vještine

Zahvaljujući internetu, danas možete naučiti gotovo sve što poželite iz udobnosti vlastitog trosjeda. Upišite se na online tečajeve ili webinare i potražite besplatne resurse za preuzimanje. To je odlično mjesto za početak, ako želite prijeći u drugu industriju ili popuniti praznine u vještinama.