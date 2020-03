Zbog pandemije korona virusa otkazuje se sve više letova

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Francuzi: Hrvatski antibiotik pomaže protiv korona virusa!

Nova ograničenja zračnog prometa od danas uvode Australija, Novi Zeland, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Hong Kong, Singapur i Tajvan, a sve u sklopu mjera protiv pandemije koronavirusa.

Globalno, broj letova planiranih prošli tjedan pao je za više od 12 posto u odnosu na godinu ranije, navodi agencija za prikupljanje podataka o zračnom prometu OAG, a mnogi zračni prijevoznici najavljuju nova smanjenja. Agencija za kreditni rejting Moody's procjenjuje da će u svijetu promet pasti za 25 do 35 posto u 2020., pod uvjetom da se širenje koronavirusa zaustavi do kraja lipnja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Australija i Novi Zeland traže prekid svih nevažnih letova na domaćim linijama.

UAE, koji ima dva velika avioprijevoznika - Emirates i Etihad Airways, otkazuje sve putničke letove i letove u tranzitu u trajanju dva tjedna, a mjera stupa na snagu u roku od 48 sati

Singapore Airlines 'reže' svoje letove za 96 posto do kraja travnja. Slične mjere najavljuje Tajvan, a u Hong Kongu, Cathay Pacific Airways Ltd reže svoje letove također za 96 posto u travnju i svibnju.

Konstruktori zrakoplova traže pomoć pa je tako europski Airbus najavio nove mjere kojima želi ojačati svoju financijsku situaciju što uključuje i zajam od 15 milijarda eura. Njegov američki rival Boeing pod sličnim je pritiskom i zatražio je 60 milijarda dolara pomoći.

Foto: Croatia Airlines

Za područje Australije i Novog Zelanda provode se slične mjere. Kompanije Qantas Airways Ltd, Virgin Australia Holdings Ltd i Air New Zealand Ltd izrađuju nove sheme smanjenja letova prema naputku svojih vlada.

Regional Express Holdings Ltd (REX), koji povezuje letovima udaljene gradove u Australiji, najavio je da će obustaviti gotovo sve letove od 6. travnja ako vlada ne pokaže spremnost otpisati im gubitke.

Na Havajima je određena četrnaestodnevna karantena za sve putnike u dolasku od četvrtka. Hawaiian Airlines već je ukinuo sve duge letove osim dnevnih iz Honolulua za Los Angeles i tjednog za Američku Samou.

U kopnenoj Kini, gdje epidemija jenja, počeo je suprotan proces, ali raste strah da bi putnici na međunarodnim letovima mogli sada uvesti virus u Kinu odakle je potekao. Više od 570.000 letova u Kinu i iz nje otkazano je od 1. siječnja do 16. ožujka.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Korona virus je inteligentan, s vremenom će morati oslabjeti

POGLEDAJTE VIDEO s Ivanom Đikićem: #ZAJEDNO24SATA

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Putovanja