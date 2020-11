Zbog pandemije ljudi sve više zaobilaze restorane, ali zato više naručuju hranu online

Želeći izbjeći veća okupljanja zbog pandemije, bojazan drže li se restorani propisanih mjera, ali i financije razlozi su zbog kojih 65 posto ispitanih sada rjeđe odlazi u restorane

<p>Od tisuću ispitanika od 18 do 55 godina-sudionika tog istraživanja koje je za kompaniju Mastercard provela agencija Improve u rujnu i listopadu ove godine, 65 posto ispitanih kazalo je da zbog pandemije rjeđe odlazi u restorane, iako su nakon proljetnog zatvaranja otvoreni već nekoliko mjeseci i posluju u skladu s novim epidemiološkim okvirima.</p><p>Nešto više od 60 posto ispitanih kao razlog za manji posjet restoranima navela je izbjegavanje većih okupljanja, za 44 posto je to financijska neizvjesnost i briga za vlastite financije, dok je za svakog četvrtog to određena bojazan da se restorani ne pridržavaju ili ne mogu ispuniti propisane epidemiološke mjere.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Meniji putem QR koda</p><p>Iako se u restorane sada odlazi rjeđe, a cijena ima sve veći utjecaj, ipak oni koji to čine i dalje pritom troše otprilike isto kao prije, odnosno njihova okvirna mjesečna potrošnja se kreće između 200 i 500 kuna, a više od tisuću kuna mjesečno u tim objektima troše oni s većim mjesečnim primanjima, većinom osobe između 40 i 49 godina.</p><p>Gotovo 60 posto ispitanih istaknulo je da ove godine rjeđe ili gotovo nikada ne odlazi u restorane na poslovne sastanke, a kod većine ili 80 posto koji posjećuju restorane usmena preporuka je i dalje među najvažnijima za odabir restorana, kao i u lanjskom istraživanju, kada je to bila najvažnije za gotovo 90 posto ispitanih.</p><p>Online recenzije na popularnim platformama (TripAdvisor, Facebook, Google) nešto su važnije za mlađe ispitanike, poput onih od 18 do 39 godina, a istraživanje je pokazalo i da raste broj onih koji hranu naručuju online, kao i broj onih koji fizički posjećuju i online naručuju iz sebi lokacijski bližih restorana.</p><p>Broj onih koji koriste usluge online servisa za restorane tako je u odnosu na lani povećan za 55 posto, a za čak 93 posto onih koji odlučuju jesti u restoranu ili naručiti iz njih hranu i dalje je najvažnija kvaliteta.</p>