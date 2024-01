Zbog propale veze nemam vjere u ljubav i ne mogu naći posao

Dragi Mevludine,

Imam 55 godina, nemam posao, a nisam ni udana, a sve zbog jedne dugačke veze u kojoj sam se jako razočarala. Hoću li pronaći posao i muškarca za iskren odnos? Prošla iskustva uvjerila su me da nemam previše vjere u ljubav i, iako znam da to nije ispravan put, jednostavno više ne pokušavam, a i dalje patim. Uz sve to nikako da nađem neki dobar posao, pa me i financije sve više opterećuju. Što mi je činiti? Hvala vam na strpljenju i odgovorima.

šifra: Lila

Odgovor:

Vi ste vrlo elokventni, otvoreni i puni ljubavi, ali i pomalo plašljivi. Imali ste dugogodišnju vezu, u kojoj ste se razočarali te sebi podsvjesno stavili blokadu. Predrasuda je da su svi muškarci isti i da ste vi prestari za novu ljubav. Tim mislima doveli ste se do nezadovoljstva.

Foto: Alen Vuković

Lijepih ste manira, ali morate se malo više opustiti te s voljom i samopouzdanjem krenuti prema novom poznanstvu. Vidim da ćete upoznati finog i profinjenoga gospodina, stabilnog i duhovitog. Prvo ćete krenuti s njim u prijateljski odnos, a rađanje ljubavi bit će postupno i obostrano. Na poslovnom planu nećete odustajati i ta upornost do kraja godine će se isplatiti. U iduće tri godine stabilizirat ćete se na svim poljima. Bit ćete zadovoljni. Pripazite samo na leđa i gastritis, sve ostalo bit će u redu. Sretno.