Zbog šale svojih prijateljica je ostala paralizirana, sad je ujak nosi na leđima po svijetu

Jessica Tawil je 24-godišnja paraplegičarka iz SAD-a koja je o invalidskim kolicima postala ovisna 2014. godine. Nikad, kaže, neće zaboravit taj dan, 15. studeni. Bila je kod svojih prijateljica kad se pojavio muškarac kojeg nije znala, došao je s drogom i alkoholom u rukama. Stvari su ubrzo izmakle kontroli.

POGLEDAJTE VIDEO o paraplegičaru i njegovom četveronožnom prijatelju:

Pijani i drogirani su je iz šale oteli, strpali u auto i odvezli na neku napuštenu cestu. Ignorirali su njezine vapaje da želi kući.

- Kad smo došli do te ceste, vozač je zaustavio auto pa stavio nogu na gas i kočnicu u isto vrijeme, radeći burnout na kotačima. Izgubio je kontrolu nad automobilom i zabio se u drvo - prisjetila se.

Njezine su ozljede bile jako teške, pretrpjela je ozljedu vrata i leđne moždine, a glava joj je bila toliko ozlijeđena da se vidjela lubanja.

- Bolničari su mi rekli da sam izgubila puno krvi i znali su da moram što prije do bolnice jer inače neću preživjeti. Odvezli su me do obližnjeg nogometnog igrališta odakle me helikopter prebacio na intenzivnu njegu - ispričala je.

Nakon što se oporavila dovoljno da napusti intenzivnu njegu, provela je sedam mjeseci na rehabilitaciji. Vratila se potom kući, no ostala je trajno vezana za invalidska kolica. Puno stvari je, kaže, morala naučiti raditi drugačije, a svoju borbu redovito dijeli na TikToku gdje je prati oko 2,3 milijuna ljudi.

Nedavno je pokazala kako je ujak nosi na leđima kako bi vidjela atrakciju u Libanonu, a do čijeg vrha se ne može invalidskim kolicima. Stavio ju je na leđa i nosio po nepreglednom broju stepenica. Njezina majka i baka za njima su nosile kolica.

- Bilo je jako vruće i vidjelo se da je moj ujak jako umoran - rekla je i dodala da ima najboljeg ujaka na svijetu.

U drugom videu je ispričala da je tijekom razgledavanja znamenitosti u Libanonu izgubila sandalu koja joj je draga, jer ne može osjetiti ima li na nogama cipele ili ne. Bila je očajna pa joj je majka predložila neka to objavi na Instagramu jer i tamo ima puno pratitelja, posebno iz tih krajeva.

Ubrzo joj se javio jedan muškarac i rekao neka mu kaže gdje se točno kretala da on ode u potragu za njezinom sandalom. Nije prošlo dugo i nazvao ju je na video poziv i pokazao sandalu. Bila je presretna.

- Osjećala sam se kao Pepeljuga - rekla je.

U drugom videu je pokazala kako se našla s tim mladićem, vratio joj je sandalu i predložio joj da će je staviti na leđa i odnijeti niz stepenice do rijeke da joj pokaže gdje ju je pronašao. Pristala je. Kad ju je spustio u kolica, otišao je po sandalu i stavio ju na njezino stopalo, kao u modernijoj verziji Pepeljuge.