Izbacili su me iz teretane jer 'buljim u žene', a ja sam slijep

Očito je da ne znam gdje gledam. Bio sam u teretani i samo sam gledao ispred sebe. Nažalost, tamo je bila žena koja je izvodila neke vježbe. Isprva nisam shvaćao da mi se obraća jer nisam radio ništa loše. Rekla mi je nešto u stilu: 'Zašto stalno buljiš u mene. Prestani, nemoj biti tako jeziv', prisjetio se Toby Addison (21) iz Velike Britanije neugodne situacije od prije nekoliko godina kada su ga izbacili iz teretane jer je, kako su rekli, 'jezivo buljio u žene'.

Ali, ono što nisu znali je to da je Toby, inače student psihologije, zapravo slijep i sigurno nije gledao te žena na neprimjeren način, već je samo došao vježbati. Bilo je još neugodnih situacija poput one kad ga je druga žena pitala: 'Sviđa ti se to što vidiš?'.

Kako bi osvijestio probleme na koje nailaze slijepi ljudi u svakodnevnom životu, otvorio je na TikToku profil @blindtobes gdje priča o svojim iskustvima.

U jednom od videa osvrnuo sa na tu neugodnu situaciju u teretani.

- Bio sam šokiran kad sam shvatio da je došla razgovarati sa mnom, a ja zapravo nisam znao kakve vježbe je ona radila. Rekao sam joj da sam slijep, ali nije me doživjela, iako je pored mene stajao moj bijeli štap. Rekla mi je da začepim i otišla po voditelja teretane koji me zamolio da odem - ispričao je i dodao da tamo inače ne zalazi, no otišao je s prijateljem.

Redovito, kaže, vježba u svojoj lokalnoj teretani gdje ima dobar odnos s osobljem i nikad nije bilo nekih problema.

Toby ne zamjera spomenutoj ženi što se okomila na njega.

- Razumijem da je reagirala jer se osjećala nelagodno, ali volio bih da je imala više razumijevanja za situaciju u kojoj se ja nalazim - rekao je, a prenosi nypost.com