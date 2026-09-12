Zbog seksi izgleda je postala prava senzacija: Njezina kosa je njezin zaštitni znak

Negin Mirsalehi pažnju privlači prepoznatljivim izgledom, ženstvenim stilom i njegovanom figurom. Poznata je po spoju prirodne ljepote, glamura i seksipila
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Negin Mirsalehi nizozemska je poduzetnica i influencerica koja je izgradila popularni beauty brend Gisou, poznat po proizvodima za njegu kose. Osim poslovnog uspjeha, pažnju javnosti godinama privlači i svojim prepoznatljivim izgledom, ženstvenim stilom i izraženim seksipilom.
| Foto: Instagram/negin_mirsalehi
Negin Mirsalehi nizozemska je poduzetnica i influencerica koja je izgradila popularni beauty brend Gisou, poznat po proizvodima za njegu kose. Osim poslovnog uspjeha, pažnju javnosti godinama privlači i svojim prepoznatljivim izgledom, ženstvenim stilom i izraženim seksipilom. |
Foto: Instagram/negin_mirsalehi
Negin Mirsalehi nizozemska je poduzetnica i influencerica koja je izgradila popularni beauty brend Gisou, poznat po proizvodima za njegu kose. Osim poslovnog uspjeha, pažnju javnosti godinama privlači i svojim prepoznatljivim izgledom, ženstvenim stilom i izraženim seksipilom.
| Foto: Instagram/negin_mirsalehi
Duga, bujna i sjajna kosa jedan je od njezinih najupečatljivijih zaštitnih znakova, a upravo je njezin izgled kose bio inspiracija za stvaranje brenda Gisou.
| Foto: Instagram/negin_mirsalehi
Svoj stil opisuje kao spoj senzualne ženstvenosti i visoke mode, često birajući odjevne kombinacije koje naglašavaju njezinu figuru. Zbog toga njezin izgled odiše dozom glamura i nenametljivog seksipila.
| Foto: Instagram/negin_mirsalehi
Njezin beauty izgled najčešće je prirodan i njegovan, s naglaskom na blistavu kožu i zdravu kosu. Umjesto teške šminke, preferira svjež i ženstven izgled koji ističe njezine crte lica.
| Foto: Instagram/negin_mirsalehi
Vitku figuru održava različitim fizičkim aktivnostima, među kojima su pilates, tenis, trčanje, joga i boks. Sportski duh pritom uspješno spaja sa ženstvenim stilom, što dodatno naglašava njezinu atraktivnost.
| Foto: Instagram/negin_mirsalehi
Na modnim događanjima zna pokazati odvažniju stranu, birajući pripijene i elegantne kombinacije koje ističu njezinu figuru. Njezin stil tako balansira između luksuza, ženstvenosti i izraženog seksipila.
| Foto: Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi
Foto Instagram/negin_mirsalehi