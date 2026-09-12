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PRATE JU MILIJUNI

Zbog seksi izgleda je postala prava senzacija: Njezina kosa je njezin zaštitni znak

Negin Mirsalehi pažnju privlači prepoznatljivim izgledom, ženstvenim stilom i njegovanom figurom. Poznata je po spoju prirodne ljepote, glamura i seksipila
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Zbog seksi izgleda je postala prava senzacija: Njezina kosa je njezin zaštitni znak
Negin Mirsalehi nizozemska je poduzetnica i influencerica koja je izgradila popularni beauty brend Gisou, poznat po proizvodima za njegu kose. Osim poslovnog uspjeha, pažnju javnosti godinama privlači i svojim prepoznatljivim izgledom, ženstvenim stilom i izraženim seksipilom. | Foto: Instagram/negin_mirsalehi
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Negin Mirsalehi nizozemska je poduzetnica i influencerica koja je izgradila popularni beauty brend Gisou, poznat po proizvodima za njegu kose. Osim poslovnog uspjeha, pažnju javnosti godinama privlači i svojim prepoznatljivim izgledom, ženstvenim stilom i izraženim seksipilom. | Foto: Instagram/negin_mirsalehi
Komentari 0

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