Zbog sigurnosti: Radno vrijeme treba biti kraće i fleksibilnije

Kako se polako pandemija smiruje, poslodavci su počeli sve više preispitivati kako bi trebali izgledati uredi u budućnosti. Neke od ideja su povećanje fizičkog prostora među zaposlenicima.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) savjetuju poslodavce da zaposlenike, posjetitelje i kupce drže na udaljenosti od šest metara. Tvrtke i poslodavci su počeli naručivati novu opremu kao što su plastični razdjeljci i slično.

Ali, postoji jedna preporuka CDC-a za koju nije potrebna nova oprema, a koju neki poslodavci već i razmatraju, a to je fleksibilni radni dogovori.

'Poslodavci trebaju uvesti naizmjenične smjene i kraće radno vrijeme'

Skraćivane radnog vremena bez smanjenja plaća jedan je od načina na koji tvrtke mogu provoditi socijalno distanciranje tijekom ove pandemije, rekao je Alex Soojung-Kim Pang, autor knjige 'Shorter: Work Better, Smarter, and Less - Here’s How.'.

Skraćivanjem radnog tjedna bez smanjenja plaća ili uvođenje skraćenog radnog vremena potiče zaposlenike i poslodavce da maksimalno iskoriste svoje radno vrijeme, rekao je Pang i dodao da poslodavci mogu plaćati rezultate, a ne broj odrađenih sati.

Tvrtke i organizacije koje trebaju biti svaki dan otvorene za klijente, poput mnogih u maloprodaji, Pang predlaže kraće smjene i duže radno vrijeme.

Drugi model uključuje promjenu rasporeda na četiri radna dana u tjednu u kojem polovica radnika radi od ponedjeljka do četvrtka, a druga polovica od utorka do petka.

Fleksibilno radno vrijeme

Još jedna mogućnost da uredi budu sigurni je ta da rad na daljinu postane normalan.

Kako je saznao Kineski pozivni centar za putovanja, rad na daljinu može biti dobitak i za zaposlenike i za poslodavce. Oni su napravili malo istraživanje koje je trajalo devet mjeseci. Zaposlenici 'Ctripa' koji su dobrovoljno radili od doma prijavili su veće zadovoljstvo poslom i bili su produktivniji od kolega koji su bili u uredu. 'Ctrip' je procijenio da je uštedio tisuće dolara na opremu i prostoru za svoje zaposlenike koji su radili od kuće tijekom eksperimenta.

Da bi se omogućile ideje poput radnog tjedna od četiri dana i fleksibilnog rasporeda, poslodavci se moraju boriti protiv 'prezentizma', rekla je Dawna Ballard, koja istražuje vrijeme kao oblik komunikacije na Sveučilištu Teksas u Austinu.

- Prezentizam je kada zaposlenici dođu na posao samo da se pojave, čak i onda kada vam vaše mentalno i fizičko stanje govori da će vaša produktivnost biti manja - rekla je Dawna.

Rad od kuće pogoduje i osoba s invaliditetom

Mogućnost rada od kuće za sve predstavlja jedno od dobrih rješenja, a posebno koristi mogu imati osobe s invaliditetom, rekli su Lisa Schur i Douglas Kruse, ravnatelji Programa za istraživanje invaliditeta Sveučilišta Rutgers.

Poslodavci nerado prihvaćaju radnike s invaliditetom, navodeći nedostatak svijesti o tome kako se nositi s njihovim radničkim potrebama i troškovima. Međutim, sada kada su brojni poslodavci naučili da zaposlenici ne moraju uvijek biti na istom mjestu kako bi surađivali, rad od kuće više ne bi trebao predstavljati problem, piše HuffPost.

