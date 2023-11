Zbog supruge je primio Nobela, ali odbio je pola milijuna dolara

Irski pisac i dramaturg George Bernard Shaw je 18. studenog 1926. odbio novac od Nobelove nagrade. Nagrada je iznosila 116.960 švedskih kruna, što bi danas vrijedilo oko pola milijuna američkih dolara. Shaw je isprva želio odbiti Nobelovu nagradu, u skladu sa svojim načelom da ne prima javna priznanja, no supruga ga je nagovorila da priznanje ipak primi. Uvjerio ga je njen argument da će to biti priznanje njegovoj domovini Irskoj. Novac je, međutim, ipak odbio.

Tražio je da se on upotrijebi za prijevod švedskih knjiga na engleski jezik. Inače, zanimljivo je da je George Bernard Shaw jedina osoba koja je dobila i Nobelovu nagradu i Oscara za suradnju na filmu "Pygmalion", koji je snimljen prema njegovoj drami.

Masovno samoubojstvo sekte Peoples Temple

Foto: Dreamstime

Masovno samoubojstvo 909 pripadnika sekte Peoples Temple šokiralo je Ameriku i svijet tog 18. studenog 1978. godine. Bio je to najveći gubitak ljudskih života u američkoj povijesti, izuzevši prirodne katastrofe i napad od 11. rujna. Na samoubojstvo je pozvao vođa sekte Jim Jones. Piće Flavor Aid bilo je zatrovano cijanidom, a svi sektaši popili su ga istodobno. Tragično je i to što su 303 umrlih bila djeca. Jim Jones je sektu Peoples Temple osnovao još 1955. u Indiani. Sjedište sekte preselio se u južnoameričku državu Gvajanu, osnovavši gradić nazvan po njemu - Jonestown. U studenom 1978. tamo je doletio američki kongresmen Leo Ryan kako bi istražio dojave o kršenju ljudskih prava u sekti. Jonesovi ljudi su ubili kongresmena i četvoricu ostalih članova delegacije. To je bilo prvo i jedino ubojstvo američkog kongresmena tijekom dužnosti u čitavoj povijesti SAD-a. Jones se bojao američke odmazde pa je vjerojatno zato pozvao na masovno samoubojstvo. On je također pronađen među mrtvima, a sebi je presudio metkom.

Mickey slavi 95. rođendan

Foto: Goran Jakuš/Pixsell

Jedan od najpopularnijih crtanih likova na današnji dan slavi 95. rođendan. Mickey Mouse je prvi put prikazan u kratkom crtanom filmu koji se zvao "Parobrod Willie" 18. studenog 1928. godine. To je zapravo bio treći crtani u kojem je Walt Disney glavnu ulogu dao mišu Mickeyju, ali su ti crtići prikazani tek kasnije. "Parobrod Willie" posebno je poznat po tome što je jedan od prvih crtića sa sinkroniziranim zvukom i postproduciranom zvučnom podlogom. Mickey se u početku trebao zvati Mortimer, no Disneyja je supruga uvjerila da je Mickey puno bolje. Disney mu je tek godinu kasnije nacrtao bijele rukavice, koje je u svojim nastupima koristio i Michael Jackson.

