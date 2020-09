Zbog tetovaža je dobio otkaz u vrtiću: Djeca su zbog njegovog izgleda imala noćne more

Učitelj čije su tijelo, lice i jezik prekriveni tetovažama i koji si je kirurški zacrnio bjeloočnice požalio se da je morao prestati predavati u francuskom vrtiću nakon što su se roditelji požalili da im je preplašio dijete

<p>Sylvain Helaine (35) i dalje podučava djecu od šest godina i stariju te kaže da ga učenici nakon početnog šoka kad ga prvi put vide, ubrzo prihvate takvog kakav je.</p><p>- Svi su moji učenici i njihovi roditelji uvijek bili zadovoljni sa mnom jer su me upoznali i znaju da nisam neko čudovište. Kada me ljudi vide izdaleka, uvijek pretpostave najgore - rekao je Helaine, koji je procijenio da je dosad proveo oko 460 sati pod iglom za tetoviranje.</p><p>Prošle godine je podučavao u vrtiću u sklopu osnovne škole Docteur Morere u Palaiseauu, predgrađu Pariza, kad su se roditelji trogodišnjeg djeteta žalili upravi škole. Rekli su da je njihov sin, kojeg nije poučavao Helaine, imao noćne more nakon što ga je vidio.</p><p>Nekoliko mjeseci kasnije obavijestili su ga da više neće podučavati vrtićku djecu. </p><p>- Mislim da je odluka koju su donijeli bila prilično tužna - rekao je Helaine.</p><p>Glasnogovornik škole rekao je da su se s Helaineom dogovorili da više ne predaje u vrtiću. </p><p>- Učenike mlađe od šest godina može uplašiti njegov izgled - rekao je glasnogovornik.</p><p>Unatoč takvim nedaćama, Helaine ne odustaje od svog poziva. </p><p>- Ja sam učitelj u osnovnoj školi i volim svoj posao - rekao je.</p><p>Počeo se tetovirati u 27. godini kada je, dok je predavao u privatnoj školi u Londonu, imao 'egzistencijalnu krizu'. Od tada mu je tetoviranje strast.</p><p>Nada se da će svojim učenicima pokazati da trebaju prihvatiti ljude koji se razlikuju od norme, piše <a href="https://www.telegraph.co.uk/news/2020/09/28/frenchman-says-tattoos-cost-kindergarten-teaching-job/?utm_content=telegraph&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0YVXW535Q5PgJ7bwy--KCdhLo-wz7repET4vxYXYbYGWbn9NPCevu0r-U#Echobox=1601298673" target="_blank">Telegraph.co.uk</a>. </p><p>- Možda će kad odrastu biti manje rasistički, manje homofobični i otvoreniji - rekao je.</p>