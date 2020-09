- Gledala sam samo snimke s romanti\u010dnim pri\u010dama, a kada sam naletjela na snimke grubog seksa, odmah sam gasila preglednik i poku\u0161avala zaboraviti \u0161to sam vidjela - prisjetila se.

Njezin odnos prema pornografiji promijenio se 2013., kada je imala 15 godina. U to vrijeme po\u010dela je i masturbirati, a svaki orgazam predstavljao joj je olak\u0161anje od stresnih misli o \u0161koli i podivljalih hormona koji su je tada mu\u010dili.

Ubrzo je to olak\u0161anje po\u010delo trajati jako kratko i njoj je opet trebala nova doza dopamina. Do lipnja 2014. masturbirala je dva do tri puta tjedno, a tada je i u njenom dru\u0161tvu ve\u0107 bilo onih koji su gledali porni\u0107e, \u0161to joj je do\u0161lo kao olak\u0161anje, ali nikome nije rekla o razini svoje ovisnosti.

Nije mogla prestati i do sljede\u0107e velja\u010de bilo joj je svega dosta. Stres zbog upisa na sveu\u010dili\u0161te, zajedno s njezinim podivljalim hormonima, u\u010dinio ju je stra\u0161no tjeskobnom.

Poku\u0161ala se ubiti

- Roditeljima i lije\u010dniku sam rekla da se mu\u010dim s tjeskobom i preporu\u010dili su mi da vje\u017ebam i vi\u0161e spavam. Ni\u0161ta nije pomoglo. Osje\u0107ala sam kao da se gu\u0161im i poku\u0161ala sam se ubiti tako \u0161to sam se htjela predozirati paracetamolom. Zaklju\u010dala sam se u kupaonici, gdje me sestra prona\u0161la sklup\u010danu na podu u nesvijesti i pozvala hitnu pomo\u0107. Dok su me doktori pregledavali, moja shrvana majka me pitala za\u0161to sam to napravila. Bilo me sram spomenuti moju ovisnost o pornografiji, ali znala sam da je to faktor. Postala sam opsjednuta kori\u0161tenjem orgazma da se rije\u0161im tjeskobe i to je postao za\u010darani krug - prisjetila se.

Ipak, nije shvatila koji utjecaj pornografija ima na nju sve do svoje zadnje veze u 2015., kada joj je bilo 18 godina.

- Seks nije ispunjavao moja nerealisti\u010dna o\u010dekivanja, bilo je \u010dudno i dosadno. Nije bilo strasti i pitala sam se \u010demu se uop\u0107e truditi kada nisam dobila isto zadovoljstvo kao s porni\u0107ima. Nakon pet mjeseci prekinula sam vezu i objasnila sam mu da moram raditi na sebi, nisam htjela spomenuti lo\u0161 seks da ga ne povrijedim - rekla je.

Zbog toga je na kraju i shvatila da je ovisna. Masturbiranje uz pornografiju postalo joj je jedini na\u010din na koji se mogla osje\u0107ati bolje. Uz to, po\u010dela se uspore\u0111ivati s djevojkama koje je vidjela na ekranu pa je i zamrzila svoje tijelo.

- U o\u017eujku 2016. prvi put sam poku\u0161ala prestati u osam godina. Bez porni\u0107a, bez seksa, bez masturbacije. Nije mi bilo lako. Kako bi se rije\u0161ila tjeskobe koju sam ina\u010de rje\u0161avala orgazmima, sada sam se okrenula jogi, pisanju dnevnika, prijateljima, ali i vjeri. Prihvatila sam i da \u0107e to biti dugotrajan proces - prisjetila se Courtney.

Ipak, nikome nije mogla re\u0107i za svoju ovisnost sve dok u travnju 2020. nije snimila YouTube video u kojem je sve priznala.

- To je bilo prvi put da sam bila sasvim otvorena o svom problemu i tome koliko sam se oslanjala na pornografiju da me rije\u0161i tjeskobe. Preko 800.000 ljudi pogledalo je moju ispovijest i reakcije su bile nevjerojatne. Mnogi su mi rekli da su i oni imali sli\u010dan problem. Osje\u0107ala sam se kao da sam pokrenula grupu za podr\u0161ku i bilo mi je \u017eao \u0161to to nisam napravila godinama prije. Bilo me strah \u0161to \u0107e re\u0107i moji roditelji i prijatelji, ali svi su bili puni podr\u0161ke i pohvalili su me zbog moje hrabrosti - opisala je kako je svoj problem u\u010dinila 'javnim'.

Po\u010dela je u\u010diti o porno industriji i svemu ru\u017enom \u0161to se doga\u0111a u njoj jer je znala da \u0107e joj to smanjiti \u017eelju za pornografijom.

- \u0160okiralo me kada sam pro\u010ditala o eksploataciji \u017eena i shvatila sam da ne \u017eelim sudjelovati u tome. Danas vi\u0161e ne gledam porni\u0107e i ne nedostaju mi. \u010cekam da se pojavi pravi mu\u0161karac za mene, s kojim \u0107u mo\u0107i imati zdravu vezu. Koncentriram se na karijeru i u\u017eivam s obitelji. Ne sramim se zbog svog putovanja jer sam toliko puno nau\u010dila o sebi i shvatila sam da sam otpornija nego \u0161to sam mislila - zaklju\u010dila je Courtney.