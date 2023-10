Zbog toplog vremena češća je glavobolja, pacijenti se javljaju s vrtoglavicama, bole kosti...

Visoke temperature zraka uz visoki udio vlage kojima svjedočimo ovih dana kod većine ljudi ne izazivaju ozbiljnije zdravstvene probleme, iako imamo nešto veći broj pacijenata koji se javljaju zbog toga što se osjećaju loše, imaju vrtoglavice ili ih nešto više bole kosti, kaže prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, liječnik obiteljske medicine u novozagrebačkim Utrinama.

Prema prognozama DHMZ isto vrijeme očekuje nas i u nedjelju, 29. listopada, kad pomičemo sat na zimsko računanje vremena, tako da u 3 sata ujutro kazaljke vratimo na dva. Dobra je vijest da ćemo dobiti jedan sat sna više, no ta promjena nerijetko može dovesti do poremećaja ciklusa spavanja te povećane nervoze dan, dva, pa i na to treba obratiti pažnju.

- Ljudi koji su inače zdravi se lakše prilagođavaju ovom vremenu, no mogu se javiti neki blagi simptomi. U pravilu je riječ o tome da se pacijenti subjektivno osjećaju loše, bez nekih ozbiljnijih komplikacija. Ozbiljnije komplikacije zbog toplijeg vremena mogli bi imati tek oni sa zatajenjem srca, ili težim kroničnim stanjima, no nema puno takvih pacijenata - dodaje. Sad su već pomalo jenjale i viroze uobičajene za vrijeme povratka na posao, u vrtiće i škole nakon godišnjih odmora.

- Imali smo jedan val viroza, pa i nešto više Covida, u to vrijeme, no sada do gripe ne očekujemo veći broj infekcija, kaže obiteljski liječnik. Dodaje kako je upravo dobio poziv HZJZ-a da dođe podići cjepivo protiv gripe, pa će kroz koji dan započeti sezona cijepljenja. Naime, cijepljenje protiv gripe u cijeloj Hrvatskoj počinje 30. listopada, no u nekim županijama stići će ga distribuirati i ranije, pa će neki liječnici i početi cijepiti ranije.

I dalje vrijedi pravilo da prednost imaju starije osobe i kronični bolesnici.

- Iznenadio nas je interes koji su pacijenti iskazali kad smo najavili cijepljenje u ljekarni u Travnom: začas se javilo čak stotinu pacijenata, tako da moramo organizirati i dodatne datume cijepljenja, kaže prof. dr. sc. Tiljak. Dodaje kako još ima interesa i za cijepljenje protiv Covida.

- I dalje stoji preporuka da se cijepe starije osobe, kronični bolesnice, trudnice i medicinsko osoblje, iako nema obaveze. Postoje dvije mogućnosti: Možete se naručiti kod obiteljskog liječnika, no samo ako postoji dovoljan interes drugih pacijenata i prijavi se barem 6 pacijenata, kako bi se potrošila doza cjepiva u jednoj bočici. U protivnom, liječnik vas može uputiti da se cijepite na cijepnom punktu HZJZ-a u Mirogojskoj ulici, kaže dr. Tiljak. No, važno je imati na umu da se i za cijepljenje u HZJZ prethodno treba predbilježiti, što može učiniti i obiteljski liječnik.