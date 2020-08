Pet znakova da bi bolovi koji se javljaju mogli biti nešto ozbiljno

Ako preforsiramo mišiće ili nešto istegnemo - logično je da nas i boli, no ako bolovi odlaze i vraćaju se, probadaju i ometaju san, a da pritom ne znamo koji im je uzrok, najbolji je savjet posjetiti liječnika

<p>Tjelovježba nikad nije bila toliko popularna tema kao posljednjih godina, a treninzi visokog intenziteta se često savjetuju kao najbrži i najefikasniji način postizanja ciljeva. Pritom se često može čuti da 'bez boli nema rezultata', no iako su neke vrste boli normalne i prihvatljive (osobito ako ste stariji i van kondicije), neke bolove ipak ne treba ignorirati, prenosi <a href="https://www.womansday.com/health-fitness/a33538063/signs-body-aches-are-something-serious/">Woman's Day.</a></p><p>- Bol i ukočenost mogu biti više od znaka napornog vježbanja. Ako točno znate zašto vas nešto boli, to je podatak koji vas može umiriti. No, ako ne možete identificirati uzrok boli, potrebno je dodatno ispitivanje i praćenje s liječnikom - ističe dr. Natasha Bhuyan sa Sveučilišta Arizona.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Ona kaže kako mali detektivski rad, odnosno praćenje simptoma, može ukazivati na to jesu li bolovi normalni ili ne te pomoći vašem liječniku da bolje shvati što se događa.</p><p>Evo kako saznati zahtijeva li vaše stanje samo malo analgetika i toplu kupku ili pak odlazak liječniku.</p><h2>1. Ujutro je gore</h2><p>Ako se probudite osjećajući se ukočeno i škripavo (posebno ako niste nedavno vježbali), to je crvena zastava. Neki kronični autoimuni poremećaji povezani su s bolovima u zglobovima i bolovima u mišićima. Jutarnja ukočenost posebno je povezana s artritisom i reumatoidnim artritisom. Razlog zbog kojeg se bol često javlja tijekom jutra je je taj što 'upalne molekule odgovorne za bolove i nelagodu počinju cirkulirati cijelim tijelom'.</p><h2>2. Ne možete se riješiti boli</h2><p>Ako vam bolovi traju duže od nekoliko tjedana, svakako posjetite liječnika.</p><p>- Kažemo da je šest tjedana čarobna granica, no to može ovisiti o vrsti bolova koje osjećate. Primjerice, preko 90 posto ljudi s akutnim bolovima u donjem dijelu leđa se oporavi u roku od 6 tjedana, no ako imate bol u zglobu, očekivani je oporavak 2 tjedna - objašnjava dr. Bhuyan.</p><p>A ako bol prati crvenilo, otok ili osjećaj vrućine, ne čekajte da prođe šest tjedana kako biste posjetili liječnika.</p><h2>3. Bol vam djeluje netipično</h2><p>Bol ima stotine različitih načina manifestiranja ovisno o okolnostima. Kada razmišljate o tupoj boli, to je obično neugodnost od vaših mišića, kaže dr. Bhuyan. </p><p>Ali oštra bol može proizaći iz problema s vašim živcima ili kostima. Ako osjetite probadajuću bol koja dolazi i odlazi te se ponovno vraća još jače, to nije tipična bol. Zbog toga je ključno slušati svoje tijelo i obraćati pažnju na njega, pa će vam i intuicija reći je li riječ o nečemu normalnom ili ne.</p><h2>4. Raširena je u odnosu na lokaliziranu</h2><p>Ako vas boli desni bok jer ste se slučajno zabili u stol, to je normalno. Ali ako vas boli desna strana tijela, a niste sigurni zašto, to je razlog da zakažete konzultacije s liječnikom. Ako više od jednog dijela tijela boli, trebate potražiti više sistemskih uzroka. </p><p>Iako je kronična široko rasprostranjena bol povezana s fibromialgijom, istraživanja je povezuju i s bolestima poput reumatoidnog artritisa, sindroma hipermobilnosti, endokrinih i metaboličkih poremećaja i još mnogo toga.</p><h2>5. Bol vas ometa u svakodnevnoj rutini</h2><p>Izbjegavate li stepenice zbog bolova u koljenima? Uzimate li češće pauze od rada na računalu jer vas probada ručni zglob? </p><p>Ako je vaša bol povezana s bilo kakvim funkcionalnim ograničenjima, to je razlog za brigu. Osim toga, takvi bolovi vas muče i dok ležite, jer iako smo tada svjesniji boli, ona ne bi trebala biti toliko snažna da bas drži budnima. Ne patite se, već pravovremeno posjetite liječnika da otkrijete uzrok, ističe dr. Bhuyan.</p>