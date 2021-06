Fotograf i videograf iz Newcastlea u Velikoj Britaniji potrošio je 87.000 kuna kako bi istetovirao gotovo cijelo tijelo. Kako bi spriječio neugodne poglede stranaca koji su 'buljili' u njegov urođeni crvenkasti madež, odlučio je tetovirati lice kako bi ljudima dao povoda da gledaju u njega. No kada se krenuo tetovirati nije mogao stati.

- Bio sam vrlo svjestan da tetoviranje još uvijek ima veliko značenje u društvu i znao sam da će se promijeniti način na koji me ljudi osuđuju. Danas imam pola lica istetovirano i mogu sa sigurnošću reći da se nikad nisam osjećao ugodnije. Dobio sam mnogo samopouzdanja i preuzeo sam kontrolu nad osuđujućim pogledima koje dobivam od stranaca na ulici - ispričao je Taylor za Metro.

Prvi put kada je primijetio da je počeo dobivati čudne komentare zbog madeža bilo je u djetinjstvu kada su ga druga djeca počela preispitivati je li mu to ozljeda.

- Ljudi su često mislili da je moj crveni madež modrica ili opeklina. Uvijek se prisjetim koliko su me gledali. Stalno su me pitali jesam li dobro. Nekoliko puta su mi čak i rekli da je to ružno i da bih ga trebao ukloniti, ali tada tome nisam pridavao puno pažnje. Dok sam bio mlađi nije me to toliko diralo, ali kad sam došao u kasne tinejdžerske godine i rane dvadesete počelo me to sve više i više mučiti - govori fotograf.

Kako je Taylor postajao sve stariji mučilo ga je to što ne izgleda poput svojih vršnjaka, a samopouzdanje mu se sve više i više rušilo, i to sve radi rodnog znaka. U većini slučajeva nije dobivao nikakve pretjerano negativne komentare ali je primijetio kako ljudi bulje u njega svaki put kada prođe kraj njih što je na kraju rezultiralo i pojavom socijalne tjeskobe i agorafobije.

- Sjećam se da sam bio vrlo paranoičan u javnosti i bilo mi je nelagodno, ne zato što bi ljudi komentirali, već jednostavno zbog toga što su očigledno buljili u mene. Do svojih dvadesetih godina razvio sam agorafobiju - posebno na javnim prometnim mjestima. Nikad ne bih bio sam u javnosti i kad bih, primjerice, morao putovati, često bih se osjećao izrazito tjeskobno. Nisam mogao podnijeti da me ljudi gledaju. Zbog toga sam se osjećao užasno i stalno sam se preznojavao - govori Taylor.

Kada je imao 25 ​​godina, majka mu je preminula i on je postao još više depresivan.

Shvatio je da se treba promijeniti i početi raditi na sebi pa je počeo vježbati kako bi si poboljšao formu, zdravstveno stanje i izgled. Kako je njegovo samopouzdanje raslo, tako je rasla i njegova želja za tetoviranjem.

Prije nego je krenula strast prema tetovažama, Taylor je imao jednu ili dvije tetovaže, a sredinom 30-ih odlučio je tetovirati ruke, vrat i lice.

Taylor sada ima preko 30 tetovaža

- Na vrijeme sam shvatio da mi nije dobro pa sam se učlanio u teretanu kako bih poradio na sebi. To me spasilo. Vratio sam samopouzdanje, naučio sam ponovno vjerovati u sebe. U tome mi je još i više pomogao body art. Imao sam neke sitne tetovaže i prije, ali kada sam doveo sebe u bolju formu poludio sam za tetovažama. Sa svakom novom tetovažom raslo mi je sve više samopouzdanje - govori ovaj 36-godišnjak.

Iako ga i dalje stranci gledaju, kaže da je pokrivajući vidljive dijelove tijela umjetničkim djelima uspio 'vratiti kontrolu' nad čudnim pogledima.

Heywood se nada da će dijeljenje njegove priče pomoći ljudima koji su se rodili sa sličnim oznakama na tijelu.

- Vrlo mi je važno da što više ljudi to uoči i da drugi ne doživljavaju ljude poput mene čudnima. Mnogi imaju puno veće urođene madeže od mene, a iz razgovora s njima iz prve ruke znam da imaju iskustva koja su daleko tamnija i teže probavljiva. Unatoč tome, svačija priča vrijedi i zato smatram da svojih desetak godina borbe sa svojim znakom još uvijek vrijedi podijeliti - zaključio je Taylor.

Heywood sada svoj rodni znak vidi kao ključ u oblikovanju osobe koja je postao.