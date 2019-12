Zbog zagađenoga zraka prijete astma, Zika virus, upale pluća

Zagađenje zraka i klimatske promjene najviše štete zapravo donose ljudima. Kad katastrofa na Zemlji eskalira, naš planet će preživjeti, ali ljudi će ispaštati.

Klimatske promjene itekako imaju utjecaja na ljudsko zdravlje, a o tome su pisali i autori Jay Lemery, profesor medicine i američki liječnik Paul Auerbach. Njihova knjiga “Enviromedics: The Impact of Climate Change on Human Health” objašnjava kako trenutačni ekološki problemi imaju utjecaja na ljudsko zdravlje i što će se dogoditi ako uskoro nešto ne poduzmemo po pitanju zagađenja okoliša.

Foto: Promo

Naime, autori tvrde da se ljudima, koji imaju razne kronične bolesti, simptomi pogoršavaju promjenom klimatskih promjena. Kao primjer spominje se pacijent s kroničnom opstrukcijom bolesti pluća (dugotrajna upala dišnih putova koja proizvodi velike količine sluzi). Takva stanja se još više pogoršavaju udisanjem zagađenog zraka.

- Iako je ova bolest većinom izazvana pušenjem duhanskih proizvoda, činjenica je da će loša kvaliteta zraka dovesti do pogoršanja - tvrde autori i dodaju kako su najbolji primjer bolesti zbog zagađenog zraka djeca.

Ona mogu imati astmu ili cističnu fibrozu samo zbog toga što su njihova pluća slabo razvijena, a prisiljena su svakodnevno udisati ekvivalent dima cigarete, odnosno lošeg zraka iz atmosfere. Nadalje, zbog sve jačeg globalnog zatopljenja svijet će postati idealno stanište za insekte poput komaraca, krpelja i buha te bolesti koje oni prenose. U toplijoj klimi bolesti poput malarije ili Zika virusa samo će još više “uspijevati”.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: