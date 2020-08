Zbogom celulitu: Tvrdi da ima recept koji ga 'briše' u 8 tjedana

Kate Shapland je savjetnica za ljepotu koja izučava celulit već 25 godina i kaže da su neke stvari za uklanjanje celulita glupost, no postoje revolucionarni savjeti za njegovo uklanjanje ili barem vidljivo smanjenje

<p>Kate Shapland (56), britanska osnivačica marke za njegu nogu Legology, kaže da i problemu celulita prilazi s terapijske strane, a ne rutine ljepote. Kao svoje najveće savjete u uklanjanju tvrdokorne narančine kore savjetuje izbacivanje škroba, četkanje tijela i masažu.</p><p>- Naš pristup celulitu postao je previše ograničen i negativan. I sama sam patila zbog celulita, gladovala, danima jela samo juhu od kupusa i razumijem više od polovice žena koje ne vole svoje noge - ističe Kate.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Objašnjava da njen plan transformacije nogu ne diktira ništa, već nudi način razmišljanja o prehrani, aktivnosti i primjeni proizvoda na inkluzivan način koji ne opterećuje, ne postaje dosadan ili opsesivan, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8644735/Say-long-cellulite-just-8-weeks-Beauty-guru-Kate-Shapland-shares-revolutionary-advice.html">Daily Mail.</a></p><p>- Dobra je vijest da celulit, usprkos pogrešnom shvaćanju, nije višak kilograma, već stvarno stanje nakupljanje tekućine oko masnih stanica, a ne same masti. To se događa jer limfa, tjelesna mreža za odvoz otpada, nije otpad učinkovito metabolizirala. Stoga je to pitanje cijelog tijela - objašnjava Kate, koja kaže da njen program obećava rješavanje celulita i uviđanje rezultata već u 8 tjedana.</p><p>Na limfni sustav utječu i hormoni, posebice progesteron i estrogen, zbog čega celulit može postati očitiji kod žena tijekom puberteta, menopauze i trudnoće.</p><h2>Dakle, kako onda izgleda njen napad na celulit?</h2><p>Katein opis onoga što je nazvala Cellu-Lite Challenge zvuči pomalo zastrašujuće.</p><p>Objašnjava da je glavni razlog sporog limfnog sustava sjedilački način života, pa je početak upuštanje u režim vježbanja - treba ostvariti minimum od 10 tisuća koraka dnevno, uz vježbanje dva do tri puta na tjedan.</p><p>- Ono što jedete također je ključno. Prerađena hrana, škrob i šećer daju celulitu putovnicu da se razvije, jer je ta hrana hidrofilna - potiču tijelo da zadrži tekućinu. U međuvremenu, bjelančevine potiču tijelo na izbacivanje tekućine. Dijeta bogata proteinima, s ugljikohidratima iz povrća i puno vode, ubojita je kombinacija - nastavlja Kate.</p><h2>Svakodnevno četkanje i masaže</h2><p>Ono to ne vidi kao režim dijete, već prilagodbu prehrane, kojoj je obavezno pridružiti njegu nogu. Tu u igru dolazi svakodnevno četkanje i masiranje s raznim kremama ili uljima, a važno je da je njihova baza kofein ili bršljan - jer eliminiraju vodu i potiču cirkulaciju.</p><h2>Diuretske namirnice</h2><p>Pored proteina, najveći dio prehrane za žene koje muči celulit trebaju biti namirnice koje potiči izlučivanje vode - poput krastavaca, mrkve, đumbira i češnjaka.</p><p>Također, u drugom tjednu treba uvesti zobene mekinje u prehranu, koje su saveznik limfnog sustava te pijenje dodatne tekućine, najbolje u obliku zelenog čaja.</p><p>- Što više vode unosite, to manje tijelo zadržava vodu - objašnjava Kate.</p><p>Osim toga, kao međuobrok je najbolji odabir tamno voće poput bobica jer je dobar izvor antioksidansa. Voće koje sadrži preko 80 posto vode (dinja, marelice, naranče, breskve) također će pomoći u rješavanju celulita.</p><p>- Poželjno je svaki tjedan, od prvog do osmog, uvoditi sve više promjena u prehranu te biti uporan u kretanju, vježbanju i četkanju nogu. Rezultati ne samo da će biti vidljivi, već ćete biti oduševljeni - obećava Kate.</p>