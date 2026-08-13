Nova europska pravila postupno će promijeniti način na koji koristimo ambalažu, a promjene će se osjetiti i u hotelima, restoranima i kafićima. Neke novosti kreću već sada, dok će veće promjene uslijediti tijekom idućih godina
Zbogom malim pakiranjima? Nova pravila mijenjaju ono što dobivamo u hotelima i uz kavu
Jednokratna ambalaža kakvu poznajemo postupno odlazi u povijest. Nova europska pravila o ambalaži i ambalažnom otpadu donose niz promjena koje će se s vremenom itekako osjetiti u svakodnevnom životu. Od vrećica šećera uz kavu do bočica šampona u hotelskim kupaonicama. Cilj je smanjiti količinu ambalažnog otpada i potaknuti korištenje višekratne ambalaže.
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Prve obveze počele su se primjenjivati 12. kolovoza, a zasad su usmjerene uglavnom na proizvođače i one koji ambalažu stavljaju na tržište. Stroža su pravila za prisutnost određenih štetnih tvari poput kadmija, olova, žive i šestovalentnog kroma, dok se dodatno ograničavaju i PFAS tvari u ambalaži koja dolazi u dodir s hranom.
Nova pravila ograničavaju i količinu praznog prostora u ambalaži kako bi se spriječilo nepotrebno veliko pakiranje proizvoda.
Promjene stižu i za potrošače
Veće promjene očekuju se od veljače 2027. godine, kada će potrošači za hranu i piće za van moći koristiti vlastite posude. Godinu dana poslije ugostiteljski objekti i trgovine koje prodaju hranu morat će osigurati sustave za korištenje odnosno povrat višekratne ambalaže.
Najveći zaokret predviđen je za 2030. godinu. Tada bi trebala biti zabranjena jednokratna plastična ambalaža za hranu i piće koji se konzumiraju na licu mjesta, ali i mala jednokratna pakiranja začina, šećera i mlijeka. To znači da bi poznate male vrećice i pakiranja koja se danas često automatski dobivaju uz kavu ili obrok trebala zamijeniti drugačija rješenja.
Promjene će se posebno osjetiti i u hotelima. Mini bočice šampona, gela za tuširanje i drugi mali kozmetički proizvodi koje gosti često zateknu u kupaonicama postupno će nestajati, a zamijenit će ih rješenja koja omogućuju ponovno punjenje i višekratnu uporabu.
Za ugostitelje promjena donosi i dodatne zahtjeve vezane uz higijenu i sigurnost hrane. Kod korištenja višekratne ambalaže morat će se poštovati strogi higijenski standardi, dok će se odgovornost za higijensko stanje vlastite posude kod hrane i pića za van prebaciti na samog potrošača.
Nova pravila tako neće preko noći promijeniti svakodnevicu, ali će se njihov učinak postupno širiti. Ono što danas uzimamo zdravo za gotovo . Od malog pakiranja šećera do hotelske bočice šampona, u idućim bi godinama moglo izgledati potpuno drukčije.
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