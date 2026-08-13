Zbogom malim pakiranjima? Nova pravila mijenjaju ono što dobivamo u hotelima i uz kavu

Jednokratna ambalaža kakvu poznajemo postupno odlazi u povijest. Nova europska pravila o ambalaži i ambalažnom otpadu donose niz promjena koje će se s vremenom itekako osjetiti u svakodnevnom životu. Od vrećica šećera uz kavu do bočica šampona u hotelskim kupaonicama. Cilj je smanjiti količinu ambalažnog otpada i potaknuti korištenje višekratne ambalaže.

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Prve obveze počele su se primjenjivati 12. kolovoza, a zasad su usmjerene uglavnom na proizvođače i one koji ambalažu stavljaju na tržište. Stroža su pravila za prisutnost određenih štetnih tvari poput kadmija, olova, žive i šestovalentnog kroma, dok se dodatno ograničavaju i PFAS tvari u ambalaži koja dolazi u dodir s hranom.

Nova pravila ograničavaju i količinu praznog prostora u ambalaži kako bi se spriječilo nepotrebno veliko pakiranje proizvoda.

Promjene stižu i za potrošače

Veće promjene očekuju se od veljače 2027. godine, kada će potrošači za hranu i piće za van moći koristiti vlastite posude. Godinu dana poslije ugostiteljski objekti i trgovine koje prodaju hranu morat će osigurati sustave za korištenje odnosno povrat višekratne ambalaže.

Foto: 123RF

Najveći zaokret predviđen je za 2030. godinu. Tada bi trebala biti zabranjena jednokratna plastična ambalaža za hranu i piće koji se konzumiraju na licu mjesta, ali i mala jednokratna pakiranja začina, šećera i mlijeka. To znači da bi poznate male vrećice i pakiranja koja se danas često automatski dobivaju uz kavu ili obrok trebala zamijeniti drugačija rješenja.

Promjene će se posebno osjetiti i u hotelima. Mini bočice šampona, gela za tuširanje i drugi mali kozmetički proizvodi koje gosti često zateknu u kupaonicama postupno će nestajati, a zamijenit će ih rješenja koja omogućuju ponovno punjenje i višekratnu uporabu.

Foto: 123RF

Za ugostitelje promjena donosi i dodatne zahtjeve vezane uz higijenu i sigurnost hrane. Kod korištenja višekratne ambalaže morat će se poštovati strogi higijenski standardi, dok će se odgovornost za higijensko stanje vlastite posude kod hrane i pića za van prebaciti na samog potrošača.

Nova pravila tako neće preko noći promijeniti svakodnevicu, ali će se njihov učinak postupno širiti. Ono što danas uzimamo zdravo za gotovo . Od malog pakiranja šećera do hotelske bočice šampona, u idućim bi godinama moglo izgledati potpuno drukčije.