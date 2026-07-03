Loše vijesti za okoliš: Potrošnja plastičnih vrećica opet porasla

Ukupne količine plastike stavljene na tržište se smanjuju, iako je broj potrošenih vrećica po stanovniku u 2024. porastao u odnosu na prethodnu godinu, navelo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije povodom Međunarodnog dana bez plastičnih vrećica, 3. srpnja. "Prema dostupnim podacima, potrošnja plastičnih vrećica za nošenje iznosila je 118 komada po stanovniku u 2022., 104 u 2023. te 121 u 2024. godini. Iako je broj vrećica po stanovniku u 2024. porastao u odnosu na prethodnu godinu, istodobno je zabilježeno smanjenje ukupne količine plastike stavljene na tržište“, rekli su Hini iz Ministarstva.

Istaknuli su kako je količina vrlo laganih plastičnih vrećica smanjena s 1.083 tone u 2022. na 856 tona u 2024., dok je ukupna količina svih plastičnih vrećica za nošenje pala s 3.598 tona na 2.864 tone.

Navedeni podaci, poručili su, upućuju na to da se na tržištu postupno smanjuje količina plastike sadržane u vrećicama za nošenje, što predstavlja važan okolišni pokazatelj.

Učinci obvezne naplate vrlo laganih plastičnih vrećica, uvedene početkom 2025. godine, još se ne mogu službeno kvantificirati jer se podaci prikupljaju i obrađuju na godišnjoj razini.

U Ministarstvu podsjećaju da je Hrvatska među prvim državama u regiji uvela mjere za smanjenje potrošnje plastičnih vrećica za nošenje. To uključuje zabranu stavljanja na tržište određenih kategorija laganih plastičnih vrećica od 1. siječnja 2022. godine te obveznu naplatu vrlo laganih plastičnih vrećica od 1. siječnja 2025. godine.

Lagane vrećice i dalje česte na tržnicama i u pekarnicama

Udruge za zaštitu okoliša poručuju kako traže cjelovitu tranziciju prema višekratnim alternativama, jer priroda više nema vremena za trule kompromise s jednokratnom plastikom.

Jednokratne plastične vrećice postale su simbolom brze i rasipne potrošnje, a također i svojevrsni simbol jednokratne plastike i njenog negativnog utjecaja na okoliš, rekla je Hini Programska voditeljica Greenpeace Hrvatska Petra Andrić.

Podsjetila je da je ta udruga imala uspješnu peticiju za zabranu laganih plastičnih vrećica koju je potpisalo 65.000 građana.

"Iako je zabrana laganih plastičnih vrećica bila velika pobjeda svjesnih građana, svjedočimo tome da izostanak nadzora i dalje dovodi do česte pojave takvih vrećica u opticaju, pogotovo na tržnicama i u pekarnicama“, kaže Andrić.

Upozorila je kako su i dalje dozvoljene vrlo lagane vrećice koje se često prodaju po simboličnoj cijeni od jednog centa. „To je ekološka farsa koja ne zaustavlja zagađenje, već samo stvara iluziju regulacije", kaže Andrić.

Smatra da ignoriranje "očiglednih rupa u propisima" neće riješiti ovaj problem. "Pozivamo na hitno zatvaranje svih zakonskih rupa te nadzor nad provedbom propisa o jednokratnoj plastici. Potrebna je cjelovita tranzicija prema višekratnim alternativama, jer naša priroda više nema vremena za trule kompromise s jednokratnom plastikom", poručila je Andrić.

Mikroplastika u svakom testiranom ljudskom organizmu

Zelena akcija u petak će održati tradicionalni aktivistički performans u sklopu kampanje "Srpanj bez plastike", kojim će tražiti od Vlade i resornog Ministarstva "da prioritiziraju zdravlje ljudi, a ne profit industrije plastike".

Voditeljica kampanje protiv zagađenja plastikom u Zelenoj akciji Ana-Marija Mileusnić u izjavi za Hinu poručila je da je Međunarodni dan bez plastičnih vrećica, "dobar podsjetnik na činjenicu da zdravlje nema cijenu, a kontakt s plastikom ima svako ljudsko biće od rođenja".

"Mikroplastika i nanoplastika nađene su u svakom testiranom ljudskom organizmu. U određene proizvode dodaju se namjerno, a nastaju i kao rezultat raspadanja većih komada plastičnog otpada. Prodrle su u tlo, vodu, zrak, biljke i životinje", upozorila je Mileusnić.

Međunarodni dan bez plastičnih vrećica prilika je za podizanje svijesti o onečišćenju plastikom i poticanje pojedinaca, poduzeća i vlada da usvoje ekološki prihvatljivije prakse.

Riječ je o Danu koji je dio šireg globalnog pokreta za smanjenje potrošnje plastike i podizanje svijesti o šteti koju uzrokuje. Promiče se smanjenje i konačno ukidanje plastičnih vrećica koje su među najčešćim zagađivačima. Često završavaju u oceanima i vodama, gdje predstavljaju ozbiljnu prijetnju morskom životu i ekosustavima.

Međunarodni dan bez plastičnih vrećica dio je šireg pokreta „Break Free from Plastic“, usmjerenog na smanjenje plastičnog onečišćenja u cijelom svijetu. Obilježava se od 2008. godine i od tada je postao važan datum u globalnom ekološkom kalendaru.

Piše: Marina Bujan